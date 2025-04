Reuni Istimewa Lee Min ho dan Minoz Indonesia di Jakarta

Iklan

Info Event - Setelah lebih dari satu dekade menanti, penggemar Lee Min ho di Indonesia akhirnya bisa kembali merasakan momen spesial bersama sang idola. Aktor kenamaan Korea Selatan itu mengirimkan salam hangatnya untuk Minoz Indonesia dan secara resmi mengundang mereka hadir dalam Fan Meeting yang akan digelar pada 19 April 2025 di ICE BSD, Tangerang.

Acara ini menjadi momen yang sangat dinanti-nanti karena terakhir kali Lee Min ho menyapa langsung para penggemarnya di Indonesia adalah 12 tahun yang lalu. Tak heran jika antusiasme luar biasa langsung terasa sejak pengumuman resmi dirilis. Dalam pesannya, Lee Min ho menyampaikan kegembiraannya bisa kembali bertemu dengan para penggemar setianya dan berjanji akan menciptakan kenangan istimewa bersama.

Tingginya antusiasme terlihat dari penjualan tiket yang berlangsung sangat cepat. Kategori VVIP dan VIP dilaporkan telah terjual habis hanya dalam waktu singkat. Ini menunjukkan betapa besar kecintaan dan kerinduan Minoz Indonesia terhadap sang aktor, yang dikenal lewat drama-drama hits seperti Boys Over Flowers, The Heirs, dan The King: Eternal Monarch.

Menariknya, Jakarta menjadi kota yang paling disorot dalam rangkaian fan meeting Lee Min ho kali ini, dibandingkan dengan kota-kota lain di negara berbeda. Hal ini menunjukkan posisi istimewa penggemar Indonesia di mata sang bintang. Lee Minho pun menyebut bahwa momen pertemuan ini akan menjadi salah satu kenangan terindah dalam kariernya.

Bagi penggemar yang belum mendapatkan tiket, jangan khawatir. Masih tersedia kategori tiket lainnya yang tak kalah menarik. Meski berbeda kelas, tiket-tiket ini tetap menawarkan berbagai keuntungan, mulai dari akses eksklusif ke merchandise hingga kesempatan melihat Lee Min ho dari jarak dekat. Ini adalah peluang langka untuk menyaksikan aktor favorit secara langsung dalam suasana yang penuh kehangatan dan kebahagiaan.

Jangan lewatkan kesempatan langka ini untuk menjadi bagian dari momen bersejarah bersama Lee Min ho di Jakarta. Siapkan diri Anda untuk hari penuh kejutan, tawa, dan haru bersama idola yang telah menemani perjalanan Anda selama bertahun-tahun. Sampai jumpa di ICE BSD pada 19 April 2025! (*)