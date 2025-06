Rapat Berkesan di Jantung Kota Bogor bersama Hotel Salak

Iklan

Info Event - Merencanakan rapat di kota Bogor kini tidak lagi repot, bahkan bisa menjadi pengalaman yang berkesan. Hotel Salak The Heritage, hotel bintang empat bersejarah di pusat kota Bogor, menawarkan paket rapat spesial mulai dari Rp 250.000 nett/pax, sebuah solusi elegan untuk kebutuhan pertemuan bisnis Anda.

Perpaduan Klasik dan Modern untuk Rapat yang Berkesan

Berada tepat di seberang Istana Kepresidenan, Hotel Salak The Heritage memadukan arsitektur kolonial yang klasik dengan fasilitas modern berstandar internasional. Suasana khas ini menciptakan atmosfer rapat yang formal, nyaman, dan penuh karakter, ideal untuk perusahaan, instansi pemerintah, hingga organisasi internasional.

Paket rapat ini mencakup kebutuhan lengkap untuk berbagai jenis kegiatan, seperti:

Rapat internal dan eksternal

Seminar dan pelatihan

Kegiatan gathering dan workshop

Dengan dukungan layanan profesional, fasilitas business center, dan area outdoor untuk bersantai saat jeda, setiap sesi rapat terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Lebih dari Sekadar Tempat Rapat

Ada banyak hal yang membedakan Hotel Salak dari hotel lainnya di Bogor. Selain lokasinya yang strategis dan penuh nilai sejarah, hotel ini juga menghadirkan sentuhan eksklusif melalui interior bergaya kolonial, ruang-ruang pertemuan yang elegan, serta akses ke berbagai fasilitas tambahan seperti:

Taman hijau yang nyaman untuk rehat sejenak

Restoran dengan sajian khas lokal dan internasional

Area parkir luas yang sangat memudahkan tamu

“Banyak perusahaan kini mencari tempat rapat yang tidak hanya strategis, tapi juga menciptakan kesan profesional dan nyaman. Di Hotel Salak The Heritage, kami memberikan lebih dari sekadar tempat—kami berikan pengalaman,” jelas Hari, Director of Sales and Marketing Hotel Salak The Heritage.

Informasi dan Reservasi

Segera wujudkan rapat yang efektif dan elegan bersama Hotel Salak The Heritage.

Jl. Ir. H. Juanda No. 8, Kota Bogor

0251-8373111

www.hotelsalak.co.id

Instagram: @hotelsalak

