Best Western Premier The Hive Berbagi di Iduladha 1446 H

Info Event - Menjelang Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah, suasana hangat terasa di lingkungan sekitar Hotel Best Western Premier The Hive. Di tengah semangat berbagi dan kebersamaan yang kental di hari istimewa ini, pihak hotel menyerahkan dua ekor kambing sebagai hewan kurban kepada Masjid Jami An Ni’mah, yang terletak tak jauh dari area hotel.

Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Ilham Puraditama, Human Resources Coordinator hotel, kepada pengurus masjid. Momen ini menjadi ajang silaturahmi yang penuh makna, sekaligus bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

“Kami ingin terus hadir dan memberi manfaat, khususnya bagi lingkungan terdekat,” ujar Ilham. Bagi tim di Best Western Premier The Hive, berbagi bukan sekadar tradisi, melainkan wujud nyata dari nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi.

Kegiatan ini diharapkan membawa keberkahan, tidak hanya bagi penerima kurban, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya gotong royong, empati, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan ini diharapkan membawa keberkahan, tidak hanya bagi penerima kurban, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya gotong royong, empati, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.