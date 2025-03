Libur Lebaran Tak Terlupakan di Prime Plaza Suites Sanur Bali

Iklan

Info Event - Lebaran adalah momen kebersamaan yang tak ternilai, dan memilih tempat yang tepat untuk merayakannya akan membuat setiap anggota keluarga menikmati setiap detiknya. Prime Plaza Suites Sanur Bali, sebuah resort yang menawarkan pengalaman liburan tak terlupakan, hadir dengan suite yang luas dan fasilitas lengkap, cocok untuk keluarga yang ingin merayakan Lebaran dengan cara yang berbeda dan istimewa.

Sebagai Gold Circle Award Winner 2024 dari Agoda, serta pemenang Tripadvisor Travelers’ Choice Awards selama bertahun-tahun, dan meraih peringkat ke-5 sebagai Best Family Resort in Bali 2023/2024 oleh Holiday with Kids Australia, Prime Plaza Suites Sanur terus berkomitmen untuk menghadirkan kenyamanan dan pengalaman menginap yang tak terlupakan bagi setiap tamu.

Prime Plaza Suites Sanur Bali terletak di lokasi strategis di Bali, dekat dengan berbagai atraksi menarik yang bisa dijelajahi bersama keluarga. Hanya beberapa menit dari Icon Mall, mall baru yang menawarkan beragam pilihan belanja dan hiburan. Selain itu, resort ini juga hanya beberapa menit dari Pelabuhan Sanur, yang memudahkan Anda untuk mengunjungi pulau-pulau eksotis seperti Nusa Penida dan Nusa Lembongan, yang terkenal dengan pantai-pantai indah yang menakjubkan. Nikmati juga kemudahan akses ke beragam destinasi keluarga yang layak untuk dijelajahi. Setiap hari liburan akan menjadi petualangan baru yang penuh kenangan saat Anda menikmati keindahan Pulau Dewata.

Liburan keluarga semakin menyenangkan dengan berbagai aktivitas seru di Kids Club dan Camp Splash. Di sini, anak-anak bisa menikmati beragam kegiatan menyenangkan seperti seni dan kerajinan, permainan sepak bola, hingga belajar budaya Bali dengan aktivitas yang interaktif. Anak-anak juga dapat berfoto dengan kostum tradisional Bali dan face painting, sementara Anda menikmati waktu bersantai di resort yang nyaman dengan fasilitas kolam renang, spa, pool bar, dan gym. Libur Lebaran Anda juga akan semakin seru dengan berbagai aktivitas untuk seluruh keluarga. Mulai dari kelas memasak masakan Bali hingga sesi membuat pizza untuk anak-anak, ada aktivitas yang bisa dinikmati oleh semua anggota keluarga.

Untuk menambah keistimewaan liburan Lebaran Anda, mereka juga menawarkan promo Free Flow Drink yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan 1 jam free flow bir, jus, dan soft drinks secara gratis. Selain itu, dengan promo "Kids Eat Free", anak-anak di bawah 12 tahun dapat menikmati hidangan utama dan pencuci mulut tanpa biaya. Informasi selengkapnya mengenai promo ini bisa dilihat pada situs web resmi Prime Plaza Suites Sanur.

Jadikan liburan Lebaran Anda tak terlupakan bersama keluarga di Prime Plaza Suites Sanur. Segera pesan sekarang dan nikmati promo Free Flow Drink, serta manfaatkan penawaran "Kids Eat Free" untuk liburan yang lebih hemat dan seru! Kunjungi spps.pphotels.com untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan. Jangan lupa untuk mengikuti mereka di Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mendapatkan informasi terbaru dan penawaran spesial lainnya. Selamat merayakan Lebaran dengan kenyamanan terbaik di Prime Plaza Suites Sanur! (*)