Journey of Ramadan Treasure Bersama Ustaz Koh Dennis Lim di Bigland Bogor Hotel

Info Event - Bigland Bogor Hotel menghadirkan pengalaman ramadan yang tak hanya memanjakan lidah, tetapi juga memperkaya jiwa. Melalui program Journey of Ramadan Treasure, hotel ini menggelar kajian ramadan bersama Ustaz Koh Dennis Lim yang dikenal dengan kisah inspiratif perjalanan hidupnya.

Kajian bertajuk Saat Kenyataan Tak Sesuai Harapan akan berlangsung pada 24 Maret 2025 di Mulia Grand Ballroom. Dalam kajian ini, Ustaz Koh Dennis Lim akan membagikan refleksi tentang makna ujian hidup dan bagaimana menyikapinya dengan bijak. Tamu yang hadir dapat mengikuti kajian sekaligus menikmati hidangan buka puasa seharga Rp 200.000 nett per orang.

General Manager Bigland Bogor Hotel, Intan Pujawati, mengatakan ramadan bukan hanya tentang menahan diri, tetapi juga perjalanan spiritual. "Kami ingin menghadirkan pengalaman ramadan yang bermakna, di mana tamu tidak hanya berbuka puasa bersama, tetapi juga mendapat siraman rohani yang memperkuat kebersamaan," ujarnya.

Selain kajian, Bigland Bogor Hotel menawarkan paket berbuka puasa di dua lokasi. Di Sofa Resto, tamu dapat menikmati hidangan berbuka seharga Rp 175.000 nett per orang dengan menu nusantara dan Timur Tengah yang berganti setiap hari. Ada pula pilihan berbuka di Koersi Sky Cafe dengan tema Ramadan Under The Sky, menghadirkan city view Kota Bogor sambil menikmati hidangan seharga Rp 188.000 nett per orang.

Dengan rangkaian acara ini, Bigland Bogor Hotel mengajak tamu menjalani ramadan sebagai perjalanan spiritual yang mendalam, penuh kebersamaan dan keberkahan. (*)