IIMS 2025 Segera Hadir, Ajang Tepat untuk Memilih Kendaraan Mudik Impian Keluarga

Iklan

Info Event - Perhelatan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 pada 13-23 Februari 2025 di JIExpo Kemayoran tinggal menghitung hari. Pelaksanaan IIMS tahun ini semakin sarat akan makna, sebab bersamaan dengan momentum hari kasih sayang, dan persiapan libur hari raya lebaran di awal tahun.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung mengatakan, bagi beberapa keluarga Indonesia, momen lebaran menjadi momen penting yang sangat identik dengan kebutuhan kendaraan terbaru untuk kegiatan mudik. Menjelang lebaran, beberapa orang akan mempertimbangkan untuk membeli kendaraan baru untuk memastikan perjalanan mudik lancar, aman dan efisien.

Pemerintah pun telah mempersiapkan berbagai langkah untuk mendukung pertumbuhan sektor otomotif dan kelancaran arus mudik pada musim lebaran 2025. Misalnya perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan nasional maupun tol yang membuat perjalanan mudik masyarakat jauh lebih lancar, penyediaan fasilitas publik seperti rest area dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai daerah.

Pemerintah juga merumuskan kebijakan guna mempermudah masyarakat membeli kendaraan baru, seperti diskon 3% untuk Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), untuk kendaraan hibrida dan subsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik sebesar 10%. Pada pameran IIMS juga akan ada sejumlah promo menarik yang dikeluarkan para produsen dan Agen Pemegang Merek (APM) agar dapat memenuhi ekspektasi daya beli masyarakat.

“Dyandra Promosindo bersama seluruh peserta pameran telah mempersiapkan hadiah untuk pengunjung dengan memberikan potongan harga untuk kendaraan dan produk terbaiknya. Hal ini, sejalan dengan himbauan pemerintah untuk menargetkan kemudahan akses dan fasilitas mudik lebaran bagi seluruh masyarakat yang akan melakukan perjalanan lintas kota antar provinsi sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang dimiliki. Harapan kami IIMS tak hanya memenuhi kebutuhan domestik, IIMS 2025 juga menjadi ajang bergengsi pecinta dunia otomotif tanah air,” ucap Daswar Marpaung dalam acara Konferensi Pers IIMS 2025.

Project Manager IIMS Rudi MF, mengatakan IIMS 2025 siap menampilkan ragam keseruan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, baik itu pengunjung, peserta pameran maupun pemerintah yang telah memberikan dukungan penuh pada perhelatan otomotif akbar ini.

“Kami telah menyiapkan beragam atraksi pertunjukkan otomotif menarik serta fasilitas fasilitas terbaik pada penyelenggaraan IIMS 2025 yang akan datang. Kami berharap hal ini bisa menarik antusias calon pengunjung untuk mengunjungi IIMS 2025. Kami telah menyiapkan beragam fasilitas terbaik untuk memudahkan pengunjung datang ke JIExpo Kemayoran.

Penyelenggaraan IIMS 2025 akan dimulai dengan Opening Ceremony pada 12 Februari 2025 dan akan dilanjutkan dengan berbagai program menarik selama 11 hari penuh hingga 23 Februari 2025. Beberapa program lainnya yaitu IIMS Drift, IIMS Special Guest Car, Gokart, Ikatan Motor Indonesia (IMI), IOF for Fun & Humanity, EV Test Ride, Indonesia Iconic Racer, PPMKI, PAHAMI Audio Contest All Champions, Indonesia Boating Gathering, Outdoor Pool Area, RC Scale, Outdoor Test Ride & Drive, Pergikebulan, Otomotif Group Xperience, Bikers Dakwah, International Automodified, KOSMIK, IIMS Push Bike, IIMS Special Guest Experience, IIMS Infinite Live, IIMS Infinite Show, IIMS Community Experience, Naikmotor.com, Satmori, Sunmori, IIMS Award, IIMS Squad, Talkshow, IIMS Closing Ceremony, serta dua program baru yaitu IIMS Flying Car dan IIMS Burn Out Show.

Tak hanya deretan program menarik saja, IIMS 2025 juga memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi para pemegang merek otomotif untuk menampilkan produk mereka dengan memperluas area pameran IIMS 2025 hingga ke Gambir Expo. Salah satu perusahaan yang akan memasarkan produk mereka di area Gambir Expo adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), anak perusahaan dari Toyota Motor Corporation yang berperan sebagai produsen dan pengekspor kendaraan Toyota di Indonesia. Selain itu, akan ada program andalan Toyota Beyond Zero Carbon Netral Community Event di area Gambir Expo, Kemayoran.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tercatat ada 31 merek kendaraan roda empat yang akan berpartisipasi dalam IIMS 2025 meliputi BAIC, BMW - MINI, BYD, Chery, Citroen, Daihatsu, Denza, DFSK, GAC AION, Geely, GWM, Honda, Honri, Hyundai, Jaecoo, Jetour, KIA, Mazda, MG, Mitsubishi Motor, Neta, Nissan, Prestige Motocars, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, Vinfast, VW, dan Wuling. Selain mobil, ada 25 merek kendaraan roda dua yang telah memastikan kehadiran pada IIMS 2025 antara lain, AHM, Alva, Aprilia, Benda, Benelli, BMW Motorrad, Indomobil E-Motor, Italjet, Kawasaki, Keeway, Keeway EV, Maka Motors, Moto Guzzi, MorBidelli, Pacific Bike, Piaggio, QJ Motor, Polytron, Royal Alloy, Royal Enfield, Scomadi, United, Vespa, Yadea, Yamaha. Secara keseluruhan brand; produsen, APM, Aftermarket dan Aksesoris yang turut serta dalam perhelatan IIMS 2025 mencapai lebih dari 190 brand.

Dyandra Promosindo mengumumkan DJ Internasional yang pernah tampil di festival musik EDM Internasional pada tahun 2024 yaitu Whisnu Santika akan melengkapi lineup IIMS Infinite Live 2025. Whisnu Santika akan tampil di IIMS Infinite Live pada tanggal 23 Februari 2025 bersama dengan penyanyi wanita penuh talenta Cinta Laura dan Rapper asal Kanada Liquid Silva. Selain Whisnu Santika, penyanyi wanita lainnya, Danilla, juga dipastikan akan tampil di IIMS Infinite Live bersama Ariel diiringi oleh Erwin Gutawa Orchestra pada malam valentine, 14 Februari 2025.

Sebelumnya beberapa artis sudah lebih dahulu dipastikan akan tampil di IIMS Infinite Live seperti Raisa, Dewa 19 Feat Marcello Tahitoe, Kahitna, Iwan Fals & Band, Coldiac, Juicy Luicy, Dere, Maliq & d’Essentials, Lomba Sihir, Feast, Hindia, The Changcuters, dan Kla Project. Deretan penyanyi ternama tanah air dan internasional tersebut akan hadir dan siap menghibur para pengunjung dalam 11 days of exclusive concert di IIMS Infinite Live.

Selain hiburan berupa konser musik, IIMS 2025 juga akan menampilkan atraksi otomotif dan pertunjukan musik spesial dengan tema yang berbeda setiap harinya lewat IIMS Infinite Show. Untuk dapat mengunjungi IIMS 2025, Dyandra Promosindo menawarkan beberapa kategori tiket. Pertama adalah Reguler Ticket yang dapat dibeli mulai harga Rp 50.000 (weekdays) dan Rp 90.000 (weekend). Sedangkan untuk harga tiket Premium Day hanya bisa dibeli khusus tanggal 13 Februari mulai pukul 13.00 WIB dengan harga Rp 150.000.

Bagi pengunjung yang ingin menikmati sajian hiburan dari IIMS Infinite Show dan IIMS Infinite Live bisa membeli tiket tambahan dengan cara melakukan top up tiket IIMS pada ticket box yang berlokasi di area open space JIExpo Kemayoran. Para pengunjung hanya perlu membayar harga ‘selisih’ dari tiket IIMS 2025 sesuai kategori hari tiket IIMS Infinite Live 2025. Adapun rincian harga top up sebagai berikut, Rp 50.000 untuk premium day (13 Februari), Rp 160.000 special love song on Valentine Day (14 Februari), dan 15-23 Februari bisa top up dengan harga Rp 100.000.

Pada tahun ini, IIMS menyediakan kategori tiket baru yaitu VIP Hospitality Ticket yang terdiri dari Silver Pass seharga Rp 749.999, Gold Pass seharga Rp 1.499.999 dan Platinum Pass dengan harga Rp 1.999.999. Pemegang tiket hospitality berkesempatan untuk mendapatkan pengalaman pengalaman eksklusif tour dengan ditemani tokoh otomotif Indonesia serta bertemu dengan artis IIMS Infinite Live.

Seluruh tiket IIMS dan IIMS Infinite Live dapat dibeli melalui www.dyandratiket.com, aplikasi BBO dan PLN Mobile. Pemanfaatan teknologi digital di seluruh operasional IIMS 2025 akan menjamin pengalaman pengunjung yang lebih memuaskan.

Simak berita terkini seputar IIMS 2025 dengan melalui akun Instagram resmi @iims_id, @iimsinfinitelive dan laman resmi www.indonesianmotorshow.com untuk mendapatkan informasi terbaru dan berbagai kejutan menarik seputar IIMS 2025. (*)