Penonton Film Jepang Kian Bertambah, Laporan dari JFF 2024

Iklan

Info Event - Japanese Film Festival atau JFF 2024 kembali digelar dengan meriah di enam kota Indonesia: Jakarta, Bandung, Makassar, Yogyakarta, Palembang, dan Surabaya. Festival film tahunan yang diselenggarakan oleh The Japan Foundation, Jakarta ini sukses menarik lebih dari 17.500 penonton, meningkat 25% dibandingkan tahun sebelumnya.

Deretan film pilihan menjadi daya tarik utama tahun ini. Film legendaris AKIRA dan GODZILLA MINUS ONE mencatat okupansi penonton terbanyak. Film romansa OUR SECRET DIARY juga secara mengejutkan disukai berbagai kalangan. Sementara itu, satu-satunya film horor, Best Wishes to All, berhasil menghadirkan atmosfer kengerian khas Jepang yang membuat penonton merasa tidak nyaman setelah menontonnya. Film All the Long Nights yang mengangkat tema kesehatan mental sukses menyapu habis tiket di semua kota, mempertegas daya tarik drama Jepang yang dianggap realistis dan dekat dengan kehidupan.

Selain pemutaran film, JFF 2024 juga menghadirkan berbagai kegiatan menarik seperti Merchandise Hunt: Stamp Rally yang selalu dinantikan penonton setiap tahun. Tahun ini, festival semakin semarak dengan permainan gacha dan berbagai kuis yang menghadirkan hadiah serta freebies menarik, menambah antusiasme pengunjung di seluruh kota.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Meski festival secara resmi telah berakhir, Japan Foundation tetap menyediakan akses bagi pecinta film Jepang melalui JFF THEATER. Layanan daring ini memungkinkan penonton menikmati film dan konten video Jepang secara gratis dengan takarir bahasa Indonesia. Tiga film panjang dan lima film pendek sedang tayang dan dapat dinikmati secara terbatas. Informasi lengkapnya tersedia di https://id.jff.jpf.go.jp/.

JFF 2024 tidak hanya menjadi selebrasi film Jepang tetapi juga jembatan budaya yang semakin mempererat hubungan penonton Indonesia dengan berbagai cerita dan genre khas negeri sakura. (*)