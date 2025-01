Tahun Baru Imlek 2025: Staycation Seru di Best Western Premier The Hive

Iklan

Info Event - Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili pada 29 Januari 2025 membawa semangat baru dengan dimulainya Tahun Ular Kayu. Dalam tradisi Tionghoa, simbol ular melambangkan kecerdikan, kebijaksanaan, dan kemampuan beradaptasi, sementara elemen kayu merepresentasikan pertumbuhan dan kreativitas. Kombinasi ini menghadirkan energi yang sempurna untuk memulai langkah baru—dan apa cara yang lebih baik untuk merayakan long weekend Imlek selain dengan staycation yang menyenangkan bersama keluarga?

Best Western Premier The Hive di Jakarta Timur menawarkan pengalaman istimewa untuk memanfaatkan momen libur panjang ini. Dengan promo spesial mulai dari IDR 750.000 per malam, Anda bisa menikmati kenyamanan menginap di hotel bintang lima lengkap dengan sarapan untuk dua orang. Tak hanya itu, akses gratis ke gym dan kolam renang menjadi pelengkap sempurna untuk relaksasi Anda.

Promo ini berlaku untuk periode menginap antara 25 hingga 30 Januari 2025. Anda dapat melakukan booking mulai tanggal 13 hingga 30 Januari 2025. Hotel ini menjadi pilihan ideal, terutama karena lokasinya yang strategis. Berada di dekat Tol Jabodetabek, Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Stasiun Kereta Cepat China, serta berbagai moda transportasi umum seperti LRT, Busway, dan Commuter Line, perjalanan Anda dijamin mudah dan nyaman.

“Promo Imlek ini memang kami hadirkan untuk memanfaatkan libur akhir pekan panjang, dan agar tamu bisa merasakan fasilitas kami dengan harga terbaik,” ujar Shafana Zanubia, Marketing Communication Best Western Premier The Hive.

Tak hanya menawarkan kenyamanan menginap, Best Western Premier The Hive juga memberikan atmosfer yang hangat dan penuh kebahagiaan, cocok untuk merayakan momen kebersamaan bersama keluarga.

Jangan lewatkan kesempatan ini! Segera pesan kamar Anda melalui WhatsApp di +62 811-8138-809 atau kunjungi Instagram mereka di @bwpthehive untuk informasi lebih lanjut. (*)