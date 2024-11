FEB UI Gelar IMOTION 2024: Ajang Kompetisi Marketing dengan Fokus Digital Natives

Iklan

Info Tempo - IMOTION, atau Indonesia Marketing Competition, adalah kompetisi marketing terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), melalui himpunan S1 Manajemen yang tergabung dalam Management Student Society (MSS). Setiap tahunnya, ajang ini mengusung tema besar yang relevan dengan perkembangan dunia bisnis dan marketing. Pada tahun 2024, IMOTION hadir kembali dengan grand theme “FUTURE FORWARD MARKETING: Navigating Evolving Consumer Landscapes in The Digital Natives Era.” Tema ini dipilih sebagai upaya memahami perubahan perilaku konsumen, terutama generasi digital native yang menjadi pusat lanskap bisnis masa kini.

Rangkaian acara IMOTION 2024 diawali dengan pre-event bertajuk Prolution: The Introductory Talk Show, yang berlangsung pada Jumat, 23 Agustus 2023. Talkshow ini diadakan di Auditorium Soeria Atmadja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, serta disiarkan melalui kanal YouTube IMOTION FEB UI, dengan topik “Building Brand Loyalty in The Digital Natives Era.” Melalui Prolution, IMOTION berupaya memberikan wadah bagi peserta untuk memahami dinamika dan strategi dalam membangun loyalitas merek di era konsumen digital.

Prolution menghadirkan pembicara-pembicara terkemuka di dunia bisnis dan marketing yang telah sukses mengelola merek mereka di pasar Indonesia. Para pembicara ini termasuk Randy Julius Kartadinata, Komisaris dan Co-Founder Mangkokku Indonesia; Stefani Horison, CEO dari ST. Horison dan juara pertama MasterChef Indonesia musim kelima; Aprilia Melisa, Founder dari Let’s Go Gelato; serta Najib Wahab Mauluddin, Founder dari Teguk Indonesia. Sebagai moderator, acara ini juga mengundang Daffa Muhammad Zidan, CEO dan Founder Pejuang OSN.

Pada sesi talkshow ini, para pembicara berbagi berbagai pengalaman dan strategi praktis seputar marketing, khususnya dalam konteks membangun loyalitas konsumen di era digital. Randy Julius Kartadinata berbagi pengalamannya dalam memperkuat brand Mangkokku Indonesia, sebuah bisnis kuliner yang menjadi terkenal karena mampu menggabungkan cita rasa lokal dengan konsep kekinian yang menarik bagi generasi muda. Stefani Horison, yang dikenal luas melalui pencapaiannya di ajang MasterChef Indonesia, menceritakan kisah sukses dan tantangannya dalam memimpin ST. Horison serta memberikan wawasan seputar pentingnya adaptasi dan inovasi dalam mempertahankan konsumen di pasar kompetitif.

Aprilia Melisa, pendiri Let’s Go Gelato, berbagi strategi marketing yang berfokus pada inovasi produk dan membangun hubungan dekat dengan konsumen. Sementara itu, Najib Wahab Mauluddin, pendiri Teguk Indonesia, mengungkapkan pengalamannya dalam mengembangkan merek minuman yang telah dikenal luas di Indonesia, serta tantangan dalam menjaga kepuasan konsumen di tengah persaingan ketat. Semua pembicara membahas pentingnya memahami karakteristik digital natives—generasi yang tumbuh dengan teknologi digital—sebagai konsumen utama mereka, dan bagaimana strategi marketing dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan serta harapan kelompok ini.

Antusiasme peserta terlihat tinggi sepanjang acara, baik dari mereka yang hadir langsung di auditorium maupun yang mengikuti secara daring. Banyak peserta yang memanfaatkan sesi tanya jawab untuk berinteraksi langsung dengan para pembicara, menggali lebih dalam mengenai strategi bisnis dan marketing yang dibahas. Salah satu peserta mengungkapkan bahwa “sesi bersama para pembicara sangat memberi wawasan yang luas; penjelasan mereka yang jelas dan mudah dipahami membuat topik yang kompleks terasa lebih sederhana.” Pendapat serupa disampaikan oleh Stefani Horison, yang berkomentar, “Acara ini seru sekali dan sangat insightful, terutama bagi anak muda. Ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang cara menghadapinya di dunia nyata.”

Acara Prolution ini menjadi langkah awal dari serangkaian kegiatan The 18th IMOTION yang akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Diharapkan, melalui berbagai sesi inspiratif yang telah dan akan diadakan, IMOTION dapat menjadi platform bagi generasi muda Indonesia untuk memahami lebih dalam dunia marketing dan strategi bisnis yang relevan dengan perkembangan zaman. IMOTION FEB UI tidak hanya mendorong peningkatan wawasan dan pengetahuan, tetapi juga memperkuat keterampilan praktis yang akan sangat berharga bagi para peserta di masa depan, baik dalam karir maupun pengembangan bisnis mereka sendiri. (*)