Rayakan Kemerdekaan dengan Promo 'AGUSTUSTAY' di Sahira Hotels Group

Info Event - Sahira Hotels Group, yang tersebar di berbagai lokasi strategis di kota Bogor, merayakan semangat kemerdekaan Indonesia dengan menghadirkan promo spesial bertajuk "AGUSTUSTAY". Promo ini dirancang untuk menyambut para wisatawan yang berkunjung ke Bogor di bulan Agustus, dengan berbagai penawaran menarik di ketiga hotel yang dikelola oleh grup ini.

1. The Sahira Hotel Terletak di Jalan Ahmad Yani, The Sahira Hotel, yang merupakan akomodasi bintang empat, menawarkan harga spesial mulai dari Rp 799.000 nett per malam untuk kamar Deluxe. Dengan harga ini, tamu akan mendapatkan sarapan untuk dua orang, welcome drinks, set menu kemerdekaan berupa Tumpeng Mini dan Jus Pedjoeang untuk dua orang, akses Wi-Fi, kolam renang, kids corner, dan taman bermain outdoor.

2. Sahira Butik Hotel Paledang Di kawasan Paledang, Sahira Butik Hotel yang bergaya kolonial menyediakan penawaran mulai dari Rp 679.000 nett per malam untuk kamar Deluxe, dan Rp 790.000 nett per malam untuk kamar Deluxe Family. Harga tersebut sudah termasuk sarapan untuk dua orang (kamar Deluxe) atau tiga orang (kamar Deluxe Family), welcome drinks, set menu kemerdekaan berupa Ayam Membara & Rahisa Merdeka, akses Wi-Fi, kolam renang, gym, dan kids corner. Pada akhir pekan, khusus tanggal 18 Agustus 2024, hotel ini juga mengadakan lomba-lomba khas kemerdekaan serta kegiatan naik delman mengelilingi pusat kota Bogor.

3. Sahira Butik Hotel Pakuan Bagi yang ingin merasakan suasana Timur Tengah di Bogor, Sahira Butik Hotel Pakuan adalah pilihan yang tepat. Hotel ini berlokasi dekat dengan Baranangsiang dan Pintu Tol Bogor, dengan promo kamar mulai dari Rp 750.000 nett per malam untuk kamar Deluxe. Penawaran ini sudah termasuk sarapan untuk dua orang, welcome drinks, dua porsi Tumpeng Mini, akses Wi-Fi, kolam renang, dan kids corner lengkap dengan kolam bola.

Untuk melengkapi liburan, Sahira Hotels Group juga bekerja sama dengan berbagai tempat rekreasi favorit di Bogor, seperti Jungleland Adventure Theme Park, The Jungle Water Adventure, dan Rivera Outbond & Edutainment. Ini memberikan kesempatan bagi para tamu untuk menikmati berbagai aktivitas seru bersama keluarga selama menginap di hotel.

Semua penawaran "AGUSTUSTAY" ini berlaku selama bulan Agustus 2024, dan reservasi dapat dilakukan melalui situs resmi Sahira Hotels. Rayakan kemerdekaan dengan liburan yang nyaman dan terjangkau bersama keluarga di Sahira Hotels Group. (*)