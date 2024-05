Wakil Presiden Ma'ruf Amin Resmi Membuka ITS Asia Pacific Forum 2024 di Jakarta

Jakarta Initiative on Sustainable and Intelligent Urban Mobility: Rencana aksi konkret untuk pembangunan transportasi cerdas dan berkelanjutan yang dimulai dari Jakarta. Inisiatif ini merupakan kolaborasi antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Asosiasi ITS Indonesia, ITS Asia Pasifik, dan 5P Global Movement. Fokusnya adalah pada tiga pilar utama: keberlanjutan, intelligence, dan aksesibilitas.