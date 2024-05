The Papandayan Bandung Merayakan Ulang Tahun ke-34 dengan Penawaran Spesial

Info Event - Di penghujung bulan April 2024, tepatnya saat perayaan ulang tahunnya yang ke-34, The Papandayan Bandung, yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto No. 83, Bandung, mempersembahkan sejumlah penawaran menarik bagi para tamu sebagai bagian dari selebrasi dan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan selama ini.

Mulai dari tanggal 30 April hingga 31 Mei 2024, para tamu dapat menikmati pengalaman menginap yang tak terlupakan di The Papandayan dengan beragam keuntungan tambahan. Dalam periode penawaran terbatas ini, para tamu dapat menikmati tarif kamar mulai dari Rp. 1.334.000,- net per malam, termasuk akses eksklusif ke jacuzzi dan sauna selama 60 menit, souvenir kopi drip bag khas Papandayan, voucher potongan harga sebesar Rp. 340.000,- untuk kunjungan berikutnya, serta diskon sebesar 34% untuk pemesanan layanan kamar selama masa menginap.

Tak hanya itu, para tamu juga dapat menikmati promo prasmanan terbatas Pasar Malam dan Suki & Grill yang diselenggarakan di Pago Restaurant pada tanggal 3 dan 4 April 2024 dengan harga spesial Rp. 340.000,- net untuk 2 orang. Bagi yang ingin menikmati suasana sore di outdoor area, HB Grill Garden menawarkan promo happy hour untuk bir dengan harga Rp. 34.000,- net per botol, yang dapat dinikmati dari pukul 16.00 hingga 19.00.

Rangkaian penawaran menarik ini juga diperkaya dengan promo dari Mirten Lounge, yang berlokasi di lantai lobi The Papandayan. Di sini, tamu dapat menikmati paket kombo kopi dan kue dengan harga Rp. 34.000,- net. Mirten Lounge menawarkan suasana yang hangat dan mewah untuk menikmati kopi dan kue, sembari menikmati pertunjukan musik yang tersedia setiap hari Rabu dan Minggu, yang dihadirkan setiap dua minggu.

Bobby Renaldi, General Manager The Papandayan, menyatakan bahwa penawaran menarik ini merupakan wujud apresiasi bagi para tamu dan masyarakat yang telah berbagi pengalaman berkesan dengan The Papandayan selama 34 tahun. Renaldi menambahkan bahwa dalam rangka memperingati ulang tahun ke-34 ini, The Papandayan terus berupaya memberikan fasilitas dan layanan terbaik kepada seluruh tamu, termasuk peningkatan fasilitas yang sedang dilakukan.

Untuk melakukan reservasi untuk berbagai penawaran menarik ini, para tamu dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0811 22 38383 untuk kamar dan 0811 22 32392 untuk resto. Informasi lebih lanjut juga dapat diakses melalui media sosial Instagram @thepapandayan, @pagorestaurant, dan @hbgrillgarden, atau melalui website resmi www.thepapandayan.com. (*)