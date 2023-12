Belajar dan Sharing Seputar Dunia Web3 dan NFT di Kota Yogyakarta

Iklan

Info Event - IDNFT, salah satu komunitas NFT dan Web3 terbesar di Indonesia kembali menggelar event NFT dengan tajuk ‘Temu NFT and WEB3 by IDNFT' secara offline di Kota Yogyakarta pada hari Rabu, 22 November 2023. Event yang bertempat di Rakjat Coffee & Eatery ini merupakan event yang diperuntukan kepada komunitas Web3 dan masyarakat umum baik yang awam maupun mereka yang sudah terjun ke dunia NFT ataupun Web3.

Kenaikan trend NFT pada 2021 menggemparkan seluruh dunia industri baik seni maupun bisnis karena kesuksesannya, bahkan industri NFT terus berkembang pesat dan mampu merambah ke ranah industri besar serta berkolaborasi dengan nama-nama besar di dunia, yang menjadikan industri NFT dan Web3 ini menjadi daya tarik bagi sebagian besar orang.

Event Temu NFT merupakan sebuah inisiatif dari IDNFT yang diselenggarakan secara offline di berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Malang, Yogyakarta, dan Surabaya. Event ini hadir dengan harapan untuk menyebarkan pengetahuan seputar NFT dan Web3 ataupun sharing tentang industri NFT dan Web3 yang tujuannya untuk membantu para kreator, kolektor, trader, dan pengembang Web3 dalam meningkatkan jejaring, pengetahuan dan kemampuan mereka dalam bidang NFT, Blockchain, Crypto, Metaverse, dan Web3 secara umum.

Dalam event ini, IDNFT memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk belajar langsung dan sharing dengan para ahli mengenai NFT, Blockchain, Crypto, dan Web3. Untuk mendukung upaya pengembangan masyarakat akan NFT dan Web3, IDNFT menghadirkan beberapa ahli yang sudah terjun lama dan menguasai dunia NFT maupun Web 3 seperti: Ilham Trierasyidi, seorang Sr. Community Specialist perwakilan PINTU, Rio (zkySync Indonesia), Yanuar (De-Fi Lead DAO), dan Marissa AGP (NFT Kreator) yang ditemani oleh dua moderator, yaitu Dara Mawar dan Irvin Domi.

Acara Temu NFT Yogyakarta ini memiliki beragam rangkaian acara, seperti Talkshow, Diskusi Tanya Jawab, hingga Networking. Pengunjung yang hadir akan memperoleh serangkaian acara mulai dari Talkshow 1 dengan PINTU, QnA dengan PINTU, lalu dilanjutkan dengan Talkshow 2 bersama Expertise Web3 dan NFT dengan tema “Exploring the Boundless Opportunities in the Decentralized Ecosystem for Creators and Builders”.

Banyak pembahasan menarik dan insightful dalam acara Temu NFT di Kota Yogyakarta ini. Mulai dari konsep “Industri Digital Terdesentralisasi” dan bagaimana perbedaannya dengan model industri konvensional, apa itu zkSync dan bagaimana adopsinya ke depan, mengapa Non-Fungible Tokens (NFTs) menjadi begitu populer di 3 tahun terakhir ini dan bagaimana selaku pelaku kreatif dan seni memanfaatkannya, hingga tantangan utama yang dihadapi oleh industri Web3, blockchain, crypto, NFT dan Metaverse dalam mencapai adopsi yang lebih luas. Serta tips and trick dari masing-masing narasumber dalam memanfaatkan peluang dalam industri ini.

Jika pembaca Tempo ingin hadir ataupun berkontribusi untuk kerja sama, silahkan simak sosial media IDNFT untuk mendapatkan detail acaranya, ataupun bisa juga email ke hi@idnft.id.