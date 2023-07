Hadirkan Asian Kung-Fu Generation, KIG Live Siap Ramaikan Industri Konser Musik di Indonesia

Iklan

Info Event - KIG Live umumkan kehadirannya sebagai pemain baru pada industri konser musik Indonesia. Perusahaan promotor konser ini adalah bagian dari One Hundred Percent (OHP) Group yang telah berdiri sejak 2009. KIG Live menggelar acara peluncuran resmi mereka dengan sebuah diskusi menarik bertema “Create Louder & Amplify the Sound: Uniting Communities Through Music”.

Diskusi yang digelar pada tanggal 6 Juli 2023 ini menghadirkan Wahyu 'Acum' Nugroho yang merupakan seorang pengamat musik dan redaktur senior Pophariini, CEO KIG Live Rendra R. Saputra, dan Artist Curator KIG Live Indra Kurniawan. Diskusi ini juga diramaikan dengan kehadiran grup rock Asian Kung-Fu Generation secara daring dari Jepang.

Dalam diskusi tersebut Asian Kung-Fu Generation mengungkapkan antusiasmenya, "Indonesia selalu menjadi tujuan impian bagi kami, dan kami tidak sabar akhirnya mendapat kesempatan untuk tampil di sini," ungkap Masafumi Gotoh, vokalis & lead gitar dari Asian Kung-Fu Generation.

Diskusi ini berfokus pada tujuan KIG Live untuk membangun dan menyatukan berbagai komunitas melalui musik, menjalin hubungan yang kuat, dan menciptakan ekosistem yang dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat. Topik utama yang menjadi poin penting adalah menjalin kolaborasi baik dengan pihak artis, mitra industri, media, brands, komunitas musik, dan juga pemerintah untuk mendorong industri musik yang berkelanjutan dan dapat terus berkembang.

“Merupakan suatu kehormatan untuk memulai kehadiran KIG Live dengan dua konser yang ikonik seperti CRUSH dan Asian Kung-Fu Generation. Kami berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman Live show terbaik kepada penggemar dari semua genre. Setelah fase pertama ini, masih ada 3 konser mendatang lainnya yang gak sabar banget kami umumkan," ungkap Rendra R. Saputra selaku CEO KIG Live.

KIG Live juga secara resmi mengumumkan dua pertunjukan yang akan dihadirkan pada fase pertama, yaitu CRUSH dan Asian Kung-Fu Generation. CRUSH adalah seorang penyanyi, rapper, dan produser asal Korea Selatan yang lagu-lagunya sering dijadikan soundtrack dalam drama-drama Korea. Rapper ini akan tampil pada tanggal 8 Agustus 2023 di The Kasablanka Hall.

Sedangkan Asian Kung Fu Generation adalah sebuah band rock alternatif Jepang yang terbentuk pada tahun 1996. Band ini dikenal dengan gaya musik mereka yang enerjik dan lirik yang bermakna. Mereka telah merilis banyak album dan lagu populer, termasuk "Haruka Kanata" yang digunakan sebagai lagu tema untuk anime Naruto. Asian Kung-Fu Generation akan tampil perdana di Indonesia sebagai satu-satunya pertunjukan mereka di Asia Tenggara pada tanggal 18 Agustus 2023 di Tennis Indoor Senayan.

Dua pertunjukan ini akan menjadi langkah awal KIG Live dalam memasuki dunia musik Indonesia. Setelah pengumuman lineup untuk fase pertama, KIG Live akan segera mengumumkan deretan artis pada fase dua.

Untuk informasi lebih lanjut tentang konser mendatang dan mengetahui informasi terbaru dari KIG Live, silakan kunjungi www.kigLive.id atau ikuti KIG Live di platform media sosial. (*)