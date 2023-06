Hotel GH Universal Sabet 2 Penghargaan dari TripAdvisor

Iklan

Info Event – Hotel GH Universal Bandung mendapatkan 2 penghargaan dari situs panduan wisata Tripadvisor. Hotel yang baru saja berulang tahun ke-15 pada bulan Mei 2023 ini mendapatkan penghargaan sebagai hotel terbaik nomor 4 di dunia (Out Of The Ordinary Hotels in The World) dan hotel termewah nomor 17 di Asia (Luxury Hotel In The Asia).

Penghargaan ini tentu merupakan suatu kebanggaan tersendiri karena hanya beberapa hotel di Indonesia yang menerima anugerah bergengsi ini.

Manajemen GH Universal berharap penghargaan ini bisa memotivasi para karyawan untuk selalu memberikan pelayanan maksimal untuk para tamu, apalagi menjelang musim liburan sekolah di bulan Juni&Juli, periode yang banyak di manfaatkan untuk melakukan liburan bersama keluarga.

“Rasa bangga dan syukur atas raihan yang telah kami terima, terutama penghargaan dari Tripadvisor merupakan penghargaan yang bertaraf Internasional dan penghargaan ‘Best of The Best’ ini hanya di berikan ke beberapa hotel di Indonesia. kami ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu dan seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan ulasan positif tentang G.H Universal Hotel Bandung. Penghargaan ini akan kami jadikan motivasi untuk terus memberikan pelayanan yang maksimal,” kata General Manager GH Universal Bandung Cita Hepiningtias.

Dalam upaya untuk terus memanjakan tamu, GH Universal pada periode liburan sekolah ini juga menyuguhkan kegiatan special kids activities seperti Free Flow Popcorn & Cotton Candy, Hot Wheels Competition, Cookies Decoration, dan berbagai kegiatan lainnya. Untuk pemesanan kamar dengan harga terbaik bisa langsung melalu official website www.ghuniversal.com. (*)