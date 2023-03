Ramadan, Kuningan City Mall Menghadirkan Berbagai Promo dan Keseruan

Info Event - Kuningan City Mall mengajak pengunjung untuk merasakan kebahagiaan menjalankan ibadah di bulan Ramadan melalui program "Ramadan Kareem". Menyempurnakan momen tersebut, Kuningan City Mall mengajak pengunjung untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman menikmati setiap keseruan yang ditawarkan mulai dari 21 Maret hingga 30 April 2023.

Dibalut dengan nuansa elegan, tema Ramadan Kareem tahun ini, terinspirasi dari arsitektur Masjid Al-Sahaba di Afrika. Menjadi masjid ketiga tertua di dunia dan merupakan pusat episentrum peradaban, kemegahan Masjid Al-Sahaba dituangkan ke dalam dekorasi dengan dominasi warna gold dan aksen khas Timur Tengah, sekaligus menjadi dekorasi terbesar dan termegah selama 10 tahun Kuningan City Mall hadir dan dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung untuk berswafoto di area Main Stage, Ground Floor.

Selama Ramadan Kareem, the leading sports and F&B concept mall ini memberikan berbagai penawaran menarik up to 90%, annual program Midday Madness Sale, dan yang tidak boleh dilewatkan pada Ramadan Kareem kali ini adalah program belanja Free Shopping yang akan diberikan kepada customer selama tanggal 14 dan 15 April.

Tak berhenti hanya sampai disitu, Kuningan City Mall juga berkolaborasi dengan komunitas dan menghadirkan Ngabuburide dan Ngabuburun untuk berolahraga di waktu berbuka dengan berkeliling kota Jakarta setiap hari Sabtu dan Minggu, hingga Ramadan Tunes bersama dengan Ali Kribo untuk menemani selama pengunjung berada di Kuningan City Mall.

Digelar setiap hari Minggu selama bulan Ramadan yakni tanggal 26 Maret, 2, 9 dan 16 April BKT.CC dan Technobike akan mengajak para cyclist untuk ngabuburit sambil berkeliling Jakarta sepanjang 44 km. Selain cycling keliling Jakarta, Kuningan City Mall juga berkolaborasi dengan komunitas lari BKT.CC dan Selari untuk berlari sepanjang 5 km dengan titik awal dan titik akhir di Kuningan City Mall setiap hari Sabtu selama bulan Ramadan, mulai dari tanggal 25 Maret, 1, 8 dan 15 April.

“Pada Ramadan tahun ini, Kuningan City Mall menghadirkan dekorasi terbesar dan termegah selama 11 tahun karena bulan Ramadan selalu menjadi bulan yang istimewa bagi Kuningan City Mall. Tidak hanya untuk menyemarakkan bulan Ramadan tahun ini, Kuningan City Mall juga telah mempersiapkan serangkaian aktifitas seru dan menarik mulai dari program belanja dengan hadiah menarik, special performance, hingga cara lain untuk ngabuburit selama bulan puasa“. jelas Christopher Hardja selaku Center Director Kuningan City Mall.

