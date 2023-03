Universitas Padjadjaran Juara Umum Kompetisi Peradilan Semu Pidana XXV

Info Event - National Moot Court Competition Piala Mahkamah Agung atau yang lebih akrab disebut dengan NMCC MA adalah Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional tertua di Indonesia yang sudah dilakukan selama 25 tahun. Acara tahunan ini diselenggarakan oleh Asian Law Students’ Association (ALSA).

Tahun 2023 ini giliran ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya Malang yang diamanahkan untuk menjadi tuan rumah setelah sebelumnya pada tahun lalu diadakan di Universitas Syiah Kuala. Kompetisi kali ini mengusung tema “The Essence of Law For The Souls Prospective Young Indonesia Practitioners”.

Acara dimulai dengan rangkaian upacara pembukaan yang meriah pada 3 Februari 2023, dengan penampilan drama cerita rakyat dan tari tradisional serta sambutan - sambutan. Kemudian acara dilanjutkan dengan registrasi ulang peserta untuk ajudikasi verbal berkas babak penyisihan.

Kompetisi simulasi peradilan pidana ini pada akhirnya dimenangkan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran sebagai peringkat pertama, diikuti oleh Universitas Syiah Kuala Aceh dan Universitas Suryakancana Cianjur sebagai peringkat kedua dan ketiga. Sedangkan untuk nominasi terbaik final kategori penasihat hukum, jaksa penuntut umum, hakim terbaik, hingga berkas terbaik telah disapu bersih oleh Universitas Padjadjaran selaku Juara Umum dari National Moot Court Competition Piala Mahkamah Agung XXV ini.

Piala Mahkamah Agung XXV ditutup dengan closing ceremony pada 25 Februari 2023 menampilkan hiburan yang menjadi ciri khas dari kota Malang, juga ada Virtual Trip kota Malang, dan pengumuman pemenang kompetisi yang dilakukan secara online. (*)