Film Il Legionario Karya Sutradara Hleb Papou Menutup Festival Film Italia 2023

Di acara penutupan, Festival Film Italia 2023 menayangkan film Il Legionario (The Legionnaire) yang telah mendapatkan penghargaan Best Emerging Director - Filmmakers of The Present di Locarno International Film Festival 2021 dan Prix CICAE di Annecy Italian Film Festival 2021. Film ini menceritakan tentang kehidupan Daniel, seorang pria yang terlahir dari pasangan imigran Afrika dan bekerja sebagai seorang petugas kepolisian anti huru-hara Italia. Suatu hari ia mendapat informasi kalau pasukannya harus mengosongkan rumah yang ditempati oleh keluarganya.

3 Wajah Christine Hakim dalam 3 Film Produksi Luar Negeri, Terakhir The Last of Us

3 Wajah Christine Hakim dalam 3 Film Produksi Luar Negeri, Terakhir The Last of Us

Christine Hakim disorot berkat perannya di film serial The Last of Us. Sebelumnya ia sempat bermain bersama Julia Roberts di Eat, Pray, Love.

Baca Selengkapnya