Mengenang Holocaust di Festival Film Italia 2023

Info Event – Setiap tanggal 27 Januari dunia terus diingatkan kembali akan sebuah kejadian yang memilukan dan tak terlupakan, “Hari Peringatan Holocaust Internasional”, sebuah peristiwa genosida di mana enam juta orang dengan latar belakang dan kepercayaan serta ras yang berbeda dibantai secara biadab oleh Nazi pada perang dunia kedua. Pada hari itu hampir setiap negara memperingati peristiwa pelanggaran hak azazi manusia terbesar yang pernah terjadi di atas bumi ini.

“Hari Peringatan Holocaust Internasional” ditetapkan pada tahun 2005 oleh Majelis Umum Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengenang para korban, merenungkan kembali atas peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu serta agar tidak terulang kembali pada generasi saat ini maupun generasi berikutnya. Seperti yang selalu digaungkan oleh Liliana Segre, seorang senator Italia yang juga seorang penyitas dari kamp konsentrasi Auschwitz, “The memory is a powerful vaccine to cure the indifference” (memori adalah vaksin ampuh untuk menyembuhkan ketidakpedulian).

Baca Juga: Film Il Legionario Karya Sutradara Hleb Papou Menutup Festival Film Italia 2023

Bertepatan dengan edisi kedua Festival Film Italia (ITAFF, Italian Film Festival) yang berlangsung dari tanggal 21-29 Januari 2023, Kedutaan Besar Italia dan Institut Kebudayaan Italia (IIC, Istituto Italiano di Cultura) di Jakarta menjadi negara pertama di Asia Tenggara untuk memutar film C'è Un Soffio di Vita Soltanto (A Breath of Life) garapan sutradara Matteo Botrugno dan Daniele Coluccini.

X

Film ini menceritakan kisah seorang nenek berusia 95 tahun, satu diantara perempuan yang bertahan hidup di konsentrasi kamp Dachau. Sekalipun berusia tua, nenek ini terlihat masih bersinar, nekad dan selalu siap dengan tantangan. C'è Un Soffio di Vita Soltanto (A Breath of Life) mencerminkan sebuah kemenangan atas mereka yang berhasil selamat, kebaikan begitu juga kemanusiaan, di mana kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan.

Pemutaran film A Breath of Life berlangsung di Institut Kebudayaan Italia Jakarta dan di IFI (Institut Francais Indonesia) Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2023. Pemutaran yang kedua diadakan di IIC Jakarta pada tanggal 29 Januari 2023. Kedua sutradara dari film tersebut juga memberikan sambutan khusus ITAFF 2023 secara langsung kepada penonton di setiap teater pemutaran diselenggarakan. Informasi tentang ITAFF 2023, silakan kunjungi akun media social IIC Jakarta dan website iicjakarta.esteri.it. (*)