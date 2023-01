Berbagi Keberuntungan dan Kemakmuran di Pergikuliner Festival Cap Go Meh

Info Event - Menandai dimulainya Tahun Kelinci PergiKuliner mengadakan Festival Cap Go Meh, sebuah festival untuk merayakan Tahun Baru Imlek yang dimulai pada hari Selasa 24 Januari hingga 5 Februari 2023 di Pluit Village Mall Jakarta.

Perayaan Tahun Baru Imlek adalah waktu untuk berkumpul dengan orang- orang terkasih untuk merayakan awal tahun baru yang penuh dengan harapan, keberuntungan, dan kemakmuran. Makanan dan minuman juga berperan besar dalam perayaan Imlek, oleh karena itu PergiKuliner Festival kali ini hadir dengan menyajikan banyak hidangan tradisional seperti kuotie, bakmi, dan bakpao.

Festival yang berlangsung selama dua minggu ini akan diisi dengan bazar kuliner khas Tiongkok, atraksi Barongsai dan Liong, penampilan penyanyi mandarin Gu Zheng, Eating Challenge, dan games berhadiah menarik lainnya. PergiKuliner juga telah menyiapkan Voucher Kolektif senilai Rp50.000,00 bagi pengunjung yang memesan makanan di festival menggunakan fitur Self Pick Up di aplikasi Grab.

“Ini adalah kesempatan besar bagi masyarakat untuk mengetahui lebih banyak tentang budaya Tiongkok melalui bazar kuliner dan pertunjukan-pertunjukan tradisional yang kami sajikan di PergiKuliner Festival Cap Go Meh” Kata CEO PergiKuliner, Oswin Liandow.

PergiKuliner Festival Cap Go Meh mengumpulkan 20 stan kuliner khas Tiongkok, yaitu All About Durian, Bakmi Amoy, Bakmi Naga, Cendol Pandan, Chris Pork House, Iga Babi Ajung, Kerupuk Babi Ajong, Kwetiau dan Bakmie Medan To Pui Ci, Kwetiau Medan Alkap, Lee Ong's Tea, Lee TauHua, Nasi Campur Tribukit Medan, Nyonya Tan, Pang'sep, Pempek-yuk!, Pork King, Roti Srikaya & Bakpao Achin, Rumah Pangsit Lai Yi Fen, Sweety Cane, dan Tiger Hill. (*)