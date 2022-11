FEB UI Gelar Seminar Internasional The 20th Economix: Global Economic Challenges

Info Event - KANOPI FEB UI, sebuah organisasi kemahasiswaan yang dijalankan oleh mahasiswa S1 Ekonomi FEB UI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, akan menggelar seminar internasional The 20th Economix: Global Economic Challenges dengan tema ”The Aftermath of Global Economy and Political Insecurity : A Modern Challenge towards Interdependencies” pada hari Selasa, 29 November 2022 di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok.

Economix: Global Economic Challenges merupakan acara internasional tahunan mahasiswa FEB UI yang menjadi sarana bagi peserta dengan berbagai latar belakang dan disiplin untuk berbagi, berdiskusi, dan menemukan potensi solusi untuk masalah ekonomi global saat ini. Peserta dari berbagai negara di dunia dapat mengikuti beberapa acara utama yang terdiri dari International Seminar, Paper Competition, Essay Competition, dan Model United Nations.

Tahun ini, The 20th Economix akan memperkenalkan konsep hybrid dimana para peserta dipersilakan datang ke lokasi selama hari-H untuk bergabung dan terlibat dengan panelis dalam diskusi kritis. The 20th Economix yang bertajuk “Redefining the Pathways of Global Cooperation: A Journey Towards Resilient Economic Interdependence”, akan membedah mengenai tantangan seputar Ketahanan Ekonomi Makro Global, Perdagangan Internasional dan Konektivitas, serta Relevansi G20 terhadap Pemulihan Global.

Ada beberapa sub tema dalam seminar internasional ini. Topik mengenai aspek ekonomi makro dan koordinasi kebijakan di tengah krisis yang terjadi belakangan ini dikemas dalam subtema “Achieving Global Macroeconomic Resilience”. Dalam sesi ini, pembicara akan berbicara dan mempresentasikan tentang bagaimana krisis baru-baru ini telah mempengaruhi kondisi ekonomi makro ekonomi secara global serta prospek di masa depan.

Topik kedua akan dibawakan dengan sesi yang berjudul “Refining Global Trade and Connectivity”. Dalam sesi ini, para pembicara akan membicarakan dan mempresentasikan tren terkini dalam perdagangan dan rantai nilai global serta kerentanan dan tantangannya yang terlihat sebagai dampak dari disrupsi yang terjadi baru-baru ini, yaitu pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina.

Sesi terakhir adalah mengenai relevansi G20 dalam mencapai pemulihan ekonomi yang lebih kuat disematkan dalam acara yang bertajuk “Reviving G20 Relevance Towards Global Recovery”. Dalam sesi ini, para pembicara diharapkan dapat berbicara dan mempresentasikan tentang bagaimana negara-negara dalam forum mengimplementasikan agenda koordinasi kebijakan dan keuangan dalam mencapai ketahanan ekonomi global.

The 20th Economix International Seminar akan diadakan pada Selasa, 29 November 2022 pukul 08.30 - 15.00 WIB di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Para pembicara yang hadir adalah tokoh-tokoh terkemuka dan terdiri dari berbagai latar belakang seperti:

Richard Kozul-Wright - Director of the Globalization and Development Strategies Division in United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

Daria Taglioni - Research Manager on Trade and International Integration at the World Bank Development Research Group

Erick Thohir- Minister of State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia"

Tharman Shanmugaratnam- Coordinating Minister for Economic and Social Policies of Singapore

Bambang Brodjonegoro- Former Minister of Research and Technology of the Republic of Indonesia"

Andrea Goldstein- Head of Indonesia/India/Tunisia Desk at the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)"

James P. Walsh-Senior Resident Representative for Indonesia at International Monetary Fund (IMF)

Lili Yan Ing-Lead Advisor at the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)

Muhammad Fajrin Rasyid-Director of Digital Business at Telkom