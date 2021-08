Wonder Food Indonesia Selamatkan Bahan Pangan Berlebih Untuk Berbagi

Info Event - Wonder Food Indonesia (WFI), yayasan sosial yang peduli akan isu bahan makanan berlebih (food waste) serta pentingnya asupan nutrisi di Indonesia, melakukan penyelamatan bahan makanan berlebih yang memiliki kandungan nutrisi dan gizi yang masih layak untuk dikonsumsi. Wonder Food Indonesia mengolah bahan makanan yang diselamatkan menjadi makanan bergizi dan bernutrisi untuk dibagikan kepada warga yang membutuhkan.

Data Kementerian PPN/Bappenas dari hasil analisis kolaborasi dengan Foreign Commonwealth Office Inggris selama 20 tahun terakhir menyebutkan bahwa Food Lost dan Food Waste di Indonesia mencapai 23-48 ton per tahun pada periode 2000-2019 atau setara 115-184 kg/kapita/tahun. Food waste juga berpengaruh pada dampak sosial, yaitu kehilangan kandungan energi dan gizi yang setara dengan porsi makanan 61 juta - 125 juta orang atau sebanyak 29% - 47% dari populasi di Indonesia.

Sampai 31 Juli 2021, Wonder Food Indonesia telah menyelamatkan 150.275 Kg bahan pangan dan diolah menjadi 281.490 porsi makanan. Artinya, sudah 44.260 Kg bahan makanan bergizi dan bernutrisi telah dibagikan mereka kepada yang membutuhkan.

Bahan makanan yang terselamatkan itu antara lain berasal dari 81.721 kg dari supermarket & farm, 1.360 kg dari bakery dan toko bahan kue, 50.082 kg dari company consumer goods, 13.640 kg dari one time drop dan 3.472 kg dari food bank. Beberapa restoran pun juga ikut berkontribusi dan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Wonder Food Indonesia.

ADVERTISEMENT

Wonder Food Indonesia melakukan proses distribusi dengan 2 sistem. Yang pertama adalah sistem food truck, yaitu mendistribusikan makanan yang sudah matang ke tempat-tempat yang sudah mendapatkan izin dari RT dan RW setempat dan para warga membawa wadah makan sendiri (sebelum pandemi). Sedangkan selama pandemi, pendistribusian makanan menggunakan box makanan atau nasi box. Sistem yang kedua adalah dengan food drop yang disalurkan ke sekolah darurat, panti asuhan, panti wherda dan yayasan yang membutuhkan di daerah Jakarta dan Tangerang. Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari Wonder Food Indonesia akan memperluas tepat dan daerah yang akan didatangi.

Wonder Food Indonesia juga memiliki event bulanan dengan tema mobile market yang dilaksanakan untuk merayakan momentum-momentum spesial, seperti Hari Pangan Sedunia, Hari Disabilitas, Hari Kesehatan Nasional, dan Hari Kesehatan Internasional dengan membagikan bahan baku makanan dan snack secara gratis bagi warga dan panti yang membutuhkan. Tak hanya itu, Wonder Food Indonesia juga mengadakan beberapa program khusus bantuan Covid-19, diantaranya PIRING HATI, yaitu membagikan kupon makan gratis yang bekerjasama dengan warteg setempat. Yang kedua adalah FOOD IS LOVE FOR ALL yang telah diadakan pada tanggal 5 April 2020 – 27 Juni 2020 lalu dengan membagikan 6.848 paket sembako yang berisi bahan pokok makanan hasil donasi sahabat WFI.

Pada Oktober 2020, Wonder Food Indonesia bersama Foresight juga telah membagikan 250 paket sembako. Dan di tahun 2021, tepatnya pada tanggal 01 Juli 2021, pembagian donasi untuk Nakes juga dilakukan Wonder Food Indonesia untuk beberapa RSUD di daerah Jakarta dan Tangerang.

Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi menjadi teman Wonder Food Indonesia dan ingin ikut berkontribusi dan berdonasi, silakan follow akun instagram @wonderfoodid dan email ke info@wonderfood.co.id atau kunjungi website Wonder Food Indonesia www.wonderfood.id .

Support mereka agar terus membagikan kebahagiaan melalui makanan karena FOOD is LOVE. (*)