Boyz II Men Gandeng Kahitna di Jakarta

Info Event - Dua grup musik lintas zaman, Boyz II Men dan Kahitna, akan berbagi panggung dalam sebuah konser istimewa bertajuk Boyz II Men & Kahitna Live in Jakarta yang digelar pada 21 dan 22 Mei 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang diselenggarakan oleh Rajawali Indonesia ini menjadi bagian dari rangkaian tur Asia Boyz II Men 2025, yang juga menyambangi kota-kota besar seperti Osaka, Tokyo, Manila, Singapura, dan Kuala Lumpur.

Boyz II Men dikenal sebagai legenda R&B dunia yang lagu-lagunya seperti On Bended Knee, End of the Road, hingga I’ll Make Love to You telah menemani berbagai generasi. Sementara Kahitna, selama lebih dari 30 tahun, terus menghidupkan nuansa romantis lewat tembang abadi seperti Cantik, Andai Dia Tahu, dan Soulmate.

Pertemuan dua ikon ini di satu panggung menjadi suguhan langka yang langsung disambut luar biasa oleh para penggemar. Tiket konser untuk kedua hari telah ludes terjual, menandakan betapa besarnya antusiasme penonton. Tiket resmi sebelumnya tersedia melalui platform TipTip.id dan aplikasi BRImo.

“Besarnya antusiasme penonton menjadi bukti bahwa pertemuan dua nama besar ini mampu menyatukan lintas generasi, dari muda hingga dewasa,” ujar Tovic Raharja, CEO Rajawali Indonesia. “Konsep istimewa yang mempertemukan musisi internasional dan musisi Indonesia dalam satu panggung akan terus kami hadirkan.”

Konser ini dijanjikan menjadi malam penuh kehangatan dan nostalgia—sebuah selebrasi musik dan cinta yang akan membekas dalam ingatan para penonton. (*)