Sonic Linguistic 2025 Kembali, Ajang Bergengsi Pelajar se-Indonesia Dimulai

Info Event - Ajang kompetisi tahunan terbesar dari MAN Insan Cendekia Serpong kembali bergulir. Sonic Linguistic 2025 siap menjadi medan pertarungan bagi pelajar terbaik dari seluruh penjuru negeri. Tahun ini, acara hadir dengan gebrakan lebih besar, mengusung konsep "Show Your Brain in Science and Link Your Imagination on Language, Sport, Art, Culture, and Linguistic!".

Sebanyak 16 cabang lomba dipertandingkan dalam berbagai bidang, mulai dari akademik, seni, teknologi, hingga olahraga. Di kategori Science and Technology, peserta akan beradu kecerdasan dalam Science Competition, Math Competition, STEM Competition, dan Social Competition. Sementara itu, bidang Language mempertandingkan Monolog, Storytelling, Speech Contest, serta dua kategori debat: LDBI (Lomba Debat Bahasa Indonesia) dan NSDC (National School Debating Contest).

Para jurnalis muda bisa mengasah kreativitas dalam kategori Journalistic melalui lomba Short Movie, Fotografi, Lomba Karya Ilmiah (LKI), dan Essay. Adapun bidang Sport, Art, and Culture (SAC) menyuguhkan kompetisi Soccer, Music Cover, Ratoh Jaroe, serta Mobile Legends.

Tak sekadar ajang unjuk kemampuan, Sonic Linguistic 2025 menawarkan pengalaman berkompetisi dengan standar tinggi. Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) turut mengkurasi kualitas lomba, sementara deretan juri berpengalaman memastikan kompetisi berlangsung ketat dan adil.

Selain kompetisi, Sonic Linguistic 2025 menghadirkan rangkaian talkshow dan roadshow inspiratif. Tahun ini, Sonic Linguistic menggandeng The University of Queensland, Australia, dalam sesi eksklusif bertajuk "Studying in Australia: Science for Your Future" bersama Miss Angela Huang. Dua public speaker muda, Sadam Permana (FH UI, pemenang LDBI) dan Belinda Azzahra (FEB UI, entrepreneur), turut berbagi wawasan soal dunia public speaking dan kewirausahaan.

Penggemar fotografi bisa menimba ilmu langsung dari profesional dalam Workshop Fotografi bersama Canon. Sementara itu, kegiatan sosial "Takjil on The Road" menjadi bukti bahwa Sonic Linguistic bukan sekadar kompetisi, tetapi juga gerakan yang membawa dampak positif bagi masyarakat.

Pendaftaran masih dibuka bagi pelajar yang ingin menguji kemampuan dan berkompetisi di ajang prestisius ini. Informasi lebih lanjut bisa diperoleh melalui:

Sonic Linguistic 2025 bukan sekadar perlombaan. Ini adalah panggung bagi pelajar untuk berkembang, berjejaring, dan membuktikan diri. Siap menerima tantangan? (*)