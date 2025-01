Snack Video LIVE GALA 2024: Perayaan Budaya, Bakat, dan Komunitas

Iklan

Info Event - Snack Video baru saja menggelar LIVE GALA 2024 pada Jumat, 10 Januari 2025, di Styles Serpong BSD City. Acara ini dihadiri lebih dari 250 tamu, termasuk para Host, Agency, dan Creator dari berbagai daerah di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, NTT, Kalimantan, dan Sulawesi. LIVE GALA 2024 menjadi momen penting untuk merayakan pencapaian Snack Video selama lebih dari empat tahun di Indonesia.

Menurut Teng Yee Kiong, Country Manager Snack Video Indonesia, platform ini telah mengalami pertumbuhan pesat, termasuk peningkatan 20% kreator baru dan pertumbuhan 85% dibanding tahun sebelumnya. "Kami mencatat pertumbuhan retention user sebesar 3% dan durasi rata-rata harian sebesar 5% secara tahunan. Konten kami kini semakin beragam, mulai dari show vertikal baru hingga cosplay dan seni,” jelasnya. Fenni Adella, Live Streaming Operation Manager, menambahkan bahwa pada 2024 Snack Video mencatat pertumbuhan signifikan, termasuk peningkatan 20% Active Host, agencies, dan durasi live harian, serta kenaikan 150% pendapatan spender tahunan.

IGN juga memperkenalkan komunitas online "Desa Snack" pada Agustus 2024, yang langsung menarik perhatian lebih dari 50% pengguna aktif. Menurut Wahyu Hidayat, Creator Growth & Partnership Manager, komunitas ini membantu meningkatkan interaksi pengguna hingga dua kali lipat dibanding pengguna non-komunitas. Sementara itu, program amal Desa Snack yang diinisiasi oleh User and Community Operation Manager, Mutiara Ramadhini, mendapat sambutan positif. “Kami ingin menghubungkan pengguna baik secara online maupun offline melalui program ini, sekaligus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat,” ungkapnya.

Snack Video telah menetapkan tiga fokus utama untuk 2025, yaitu menjaga stabilitas agensi, kebijakan host, dan mekanisme event, memperluas perekrutan agensi dan host untuk memenuhi kebutuhan yang terus bertambah, serta memprioritaskan empat kategori konten utama seperti menyanyi & menari, rekaman kehidupan, tantangan, dan religi, sambil tetap mengembangkan kategori lain.

Mengusung tema Nusantara, LIVE GALA 2024 menghadirkan berbagai hiburan tradisional, permainan karnaval, dan pembagian door prize. Malam itu juga menjadi ajang penghargaan bagi 47 pemenang, yang menerima trofi, sertifikat, uang tunai hingga Rp1 miliar, serta hadiah lainnya seperti iPhone, iPad, dan smartwatch. Para tamu yang hadir mengenakan pakaian tradisional dan menikmati hidangan khas era 90-an.

Kategori penghargaan yang diberikan sangat beragam dan mencakup berbagai pencapaian. Di antaranya adalah Best Agency of The Year, Best Visual Agency Performance, dan New Rising Agency. Selain itu, ada juga penghargaan untuk Most Supportive Agency, Growth Champion Agency, dan Star Hunter Agency.

Penghargaan bagi para host meliputi Most Popular Host, Crazy Rich Host, serta Top UGC of The Year. Tak ketinggalan, kategori Best Female Content Host, Best Male Content Host, dan Best New Rising Host juga diberikan.

Untuk kategori pendatang baru, penghargaan diberikan kepada Best Male Newcomer dan Best Female Newcomer. Sementara itu, penghargaan khusus dangdut meliputi Top 1 hingga Top 5 Dangdut Host Goes to GALA.

Dalam kategori religi, penghargaan diberikan kepada Best Khotbah Religi Host Goes to Gala dan Best Inspiration Religi Host Goes to Gala. Ada pula penghargaan untuk Best Outfit Host Goes to Gala serta Top 1 Challenge Host Goes to GALA.

Penghargaan lainnya meliputi Top Voted CSR Icon 2024, The Most Impactful Social Icon 2024, The Most Cohesive Family 2024, dan The Most Creative Family 2024.

Dalam kategori SnackStar, penghargaan yang diberikan adalah Top SnackStar 2024, Most Growth SnackStar 2024, Most Contribution SnackStar 2024, Most Influence SnackStar 2024, dan Fans’ Favourite SnackStar 2024.

Penghargaan untuk para kreator mencakup The Rising Star Creator 2024 dan The Creative Star Creator 2024. Selain itu, penghargaan khusus seperti Supernova Star (Spender), Excellent Star, Shining Star, Elite Star, dan Potential Star juga diberikan untuk berbagai pencapaian luar biasa. (*)