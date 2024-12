Rayakan Malam Tahun Baru dengan Gemerlap di Sotis Hotel Falatehan!

Iklan

Info Event - Tahun baru tinggal hitungan hari! Sudahkah Anda merencanakan malam tahun baru? Jika belum, acara New Year Party – Glow in the Dark di Sotis Hotel Falatehan, Jakarta Selatan, adalah pilihan sempurna. Bertempat di Jl. Falatehan I No.21-22, Blok M, acara ini menawarkan pengalaman unik dengan dekorasi cahaya neon, hiburan spektakuler, dan suasana yang memukau.

Hiburan Sepanjang Malam

Dengan konsep Glow in the Dark, acara ini menghadirkan:

Live Music dan DJ Performance untuk memeriahkan suasana.

Games interaktif dan Photobooth untuk mengabadikan momen spesial Anda.

Face Painting Glow in the Dark, menambah keseruan malam Anda.

Doorprize menarik untuk memberikan kejutan di malam tahun baru.

Santap Malam Istimewa dengan Promo Spesial

Nikmati Dinner Buffet All You Can Eat dengan beragam pilihan dari appetizer hingga dessert. Dapatkan harga early bird Rp175.000/pax jika memesan sebelum 15 Desember 2024. Setelahnya, harga normal Rp250.000/pax berlaku. Pesan segera karena tempat terbatas!

Paket Menginap Spesial Tahun Baru

Lengkapi pengalaman Anda dengan menginap di Sotis Hotel Falatehan. Pilihan paket:

Deluxe/Superior Room: Rp988.000 (termasuk dinner & breakfast untuk 2 orang).

Executive Room: Rp1.088.000 (termasuk dinner & breakfast untuk 2 orang).

Informasi dan Pemesanan

Untuk reservasi, hubungi WhatsApp di 0811-9192-611. Ikuti juga akun media sosial Sotis Hotel Falatehan di Instagram (@sotisfallatehan & @themaleo_falatehan) dan TikTok (@sotishotelfalatehan) untuk pembaruan terkini.

Jadikan malam tahun baru Anda lebih istimewa dengan suasana penuh cahaya dan kegembiraan. Ajak keluarga, pasangan, atau teman-teman Anda untuk menciptakan kenangan tak terlupakan. Let’s glow together into 2025! (*)