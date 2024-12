Founders Festival CBSA UI 2024, Kolaborasi Kreatif Mahasiswa Baru Vokasi UI

Iklan

Info Event - Founders Festival CBSA UI 2024 berhasil menjadi panggung kreatif bagi mahasiswa baru Program Studi Bisnis Kreatif Vokasi UI. Sebagai program unggulan dari Creative Income serta Cultural and Art Creative Business Student Association Universitas Indonesia, acara ini bertujuan memperkenalkan ide-ide bisnis mahasiswa kepada publik sekaligus menjadi penutup masa orientasi mereka.

Festival mahasiswa Vokasi UI ini berlangsung selama dua hari dengan berbagai kegiatan menarik yang menunjukan kolaborasi dan inovasi. Pada 21 November 2024, suasana Vokasi UI dipenuhi dengan antusiasme peserta dalam acara Founders Talk yang diadakan di Auditorium Vokasi. Dengan tema “Financial Literacy for Our Future Makers Investment,” talk show ini membahas pentingnya literasi keuangan dan investasi bagi generasi muda. Sementara itu, workshop Founders Work yang berlangsung di ruang Intraco VC307 mengusung tema “Catalyzing Change – Sociopreneurship Ideation for Real World Impact.” Workshop ini mengajak peserta untuk memecahkan studi kasus sosial dengan pendekatan kewirausahaan sosial, memberikan mereka wawasan untuk menciptakan perubahan positif di masyarakat.

Kemeriahan berlanjut pada 29 November 2024 dengan Business Exhibition di Lapangan Basket Vokasi UI. Mahasiswa angkatan 2024 dan 2023 memamerkan ide-ide bisnis kreatif mereka melalui berbagai booth interaktif. Produk inovatif mulai dari makanan hingga aplikasi digital menarik perhatian pengunjung, menunjukkan beragam potensi yang dimiliki para mahasiswa Vokasi UI.

Setelah pameran, acara dilanjutkan dengan End of Festival yang diisi oleh penampilan mahasiswa, bintang tamu Sliver, dan DJ Zac. Suasana semakin meriah dengan penampilan mereka yang memukau. Puncak acara ditandai dengan pemberian penghargaan untuk kelompok bisnis terbaik, yang tahun ini diraih oleh Frequenseek, sebuah platform kolaborasi untuk musisi.

Qotrunnada S Hani, Project Officer Founders Festival CBSA UI 2024, menyampaikan rasa syukur atas kesuksesan acara ini. "Setelah mempersiapkan keempat mata acara selama hampir satu tahun, semuanya terbayarkan dengan melihat para peserta yang bersenang-senang selama acara berlangsung. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kesuksesan Founders Festival 2024. Mari kita bersenang-senang lagi di tahun-tahun berikutnya! Sampai bertemu di Founders Festival 2025!"

Founders Festival CBSA UI 2024 membuktikan bahwa semangat kolaborasi dan kreativitas mahasiswa Vokasi UI mampu menghasilkan acara yang berkesan dan menginspirasi, menjadi langkah awal yang menjanjikan bagi generasi muda dalam dunia bisnis kreatif. (*)