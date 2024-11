Fujii Kaze: Tur Asia dan Perjalanan Musik yang Menggetarkan Hati

Iklan

Info Event - Langit Asia kembali disapa oleh harmoni penuh perasaan dari Fujii Kaze, penyanyi dan penulis lagu asal Jepang yang tengah naik daun. Mengawali kariernya dari unggahan sederhana di YouTube hingga kini menjelajahi panggung megah dunia, Fujii siap membawa karya terbaiknya dalam Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR. Tur yang telah dinanti-nantikan ini akan mengunjungi delapan kota besar di Asia, termasuk Jakarta, pada akhir tahun 2024.

Tur ini bukan sekadar perjalanan musik biasa. Setelah sukses dengan tur Asia perdananya tahun lalu, Fujii kini menaikkan level dengan tampil di venue arena megah. Dimulai di Singapore Indoor Stadium pada 26 Oktober, ia akan menyapa para penggemar di kota-kota seperti Kuala Lumpur, Bangkok, Taipei, hingga Jakarta pada 30 November di Beach City International Stadium. Harga tiket untuk konser di Jakarta berkisar antara Rp950.000 hingga Rp2.350.000, dengan penjualan tiket sudah dimulai sejak 30 Agustus melalui situs resmi.

Pengumuman tur ini datang setelah kesuksesan konser live dua hari bertajuk Feelin’ Good di Nissan Stadium, Jepang, yang menyedot 140.000 penonton. “Saya ingin berbagi musik saya dengan lebih banyak orang,” ujar Fujii dalam sebuah wawancara. Tak heran jika tur kali ini digadang-gadang menjadi perayaan besar perjalanan musiknya sejak 2020.

Fujii Kaze bukan sekadar artis. Musiknya, yang kerap menggabungkan piano klasik dengan pop modern, menjadi medium untuk menyampaikan pesan mendalam. Album debutnya HELP EVER HURT NEVER yang rilis di masa pandemi, menggemakan nilai empati dan kebaikan. Album itu tidak hanya menduduki peringkat teratas di Billboard Japan tetapi juga memantapkan namanya sebagai artis berpengaruh.

Salah satu momen penting dalam kariernya adalah konser tanpa penonton di Nissan Stadium pada 2021. Di tengah pandemi, Fujii tampil solo dengan piano, menyuarakan pesan kebebasan dan harapan. Acara itu disiarkan secara global dan menarik ratusan ribu penonton daring, menjadi trending nomor satu dunia di Twitter.

Bagi para penggemar yang ingin kembali menikmati hits ikonik seperti “Shinunoga E-Wa” dan Feelin’ Good, album kompilasi Best of Fujii Kaze 2020-2024 kini tersedia di semua platform streaming. Perjalanan Fujii tak hanya membawa warna baru dalam musik Jepang, tetapi juga membuktikan bahwa melodi yang tulus mampu menyentuh hati lintas budaya.

Jakarta, bersiaplah. Fujii Kaze akan membawa magisnya pada 30 November 2024. Dengan karisma dan musiknya yang memikat, ia tak hanya menjanjikan konser, tetapi pengalaman yang akan membekas di hati. Jangan lewatkan momen untuk menyaksikan keajaiban ini secara langsung.

Info Konser Fujii Kaze di Jakarta

Tanggal: 30 November 2024

Tempat: Beach City International Stadium

Tiket: Rp950.000 - Rp2.350.000

Pembelian: fujiikazeinjakarta.com

Ikuti Perjalanannya

Kunjungi fujiikaze.com/asiatour2024 untuk jadwal lengkap dan informasi terbaru. Bersiaplah untuk larut dalam harmoni dan energi Fujii Kaze yang tiada duanya. (*)