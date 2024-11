Dari Kanvas ke Keranjang: Jakarta Doodle Fest 2024 Angkat Seni Visual ke Level Baru

MR.DIY dan Seni Instalasi Dalam kolaborasi dengan MR.DIY, JDF menggelar roadshow yang melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus di tiga kota, yakni Malang pada 26 September, Bandung pada 3 Oktober, dan Jakarta pada 9 Oktober. Program ini memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mencoba langsung proses penciptaan karya instalasi menggunakan material yang disediakan oleh gerai MR.DIY. Selain pengalaman kreatif, MR.DIY juga mendukung peserta melalui kompetisi instalasi seni, di mana karya pemenang akan dipajang di pameran utama JDF, All The Small Things, serta di salah satu toko MR.DIY. Kegiatan ini diharapkan memberi exposure bagi para mahasiswa, memperkenalkan bakat mereka kepada publik, dan membantu mereka dalam perjalanan menuju karier profesional.

Galeri Indonesia Kaya dan Produksi Teater Musikal

Kolaborasi dengan Galeri Indonesia Kaya berfokus pada produksi teater musikal yang terinspirasi dari karya ilustrator Varsam Kurnia, berjudul Moonboy and His Starguide The Musical. Para mahasiswa mengikuti serangkaian kelas di Galeri Indonesia Kaya di Grand Indonesia, mencakup topik desain set, kostum, tata rias, dan manajemen panggung. Para mahasiswa terlibat dalam proses produksi teater yang nantinya akan dipertunjukkan di hari kedua JDF 2024 pada 2 November. Karya teater ini menonjolkan aspek visual dari teater dan juga menggarap konsep dari ilustrasi menjadi sebuah karya seni panggung, memperlihatkan potensi seni visual yang melampaui medium aslinya.