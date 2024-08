ICAS 13 Resmi Berakhir, IIAS Bidik Potensi Kerja Sama Lanjutan dengan UNAIR

Iklan

Info Event - The 13th International Convention of Asia Scholars (ICAS) resmi berakhir pada Kamis (1/8/2024). Universitas Airlangga (UNAIR) melalui Airlangga Institute of Indian Ocean Crossroads (AIIOC) menjadi tuan rumah acara bergengsi ini yang telah berlangsung sejak Sabtu (28/7/2024). ICAS 13 terlaksana berkat hubungan kerja sama yang baik antara AIIOC dengan International Institute for Asian Studies (IIAS), institusi terkemuka yang berpusat di Belanda. Meskipun ICAS 13 telah berakhir, hubungan kerja sama antara UNAIR dan IIAS tidak akan berhenti di sini.

Philippe Peycam, Direktur IIAS, mengungkapkan bahwa langkah selanjutnya adalah mengembangkan AIIOC menjadi unit yang lebih besar dan berpengaruh. Awal mula berdirinya AIIOC sendiri merupakan hasil kerja sama antara UNAIR dan IIAS. "Selanjutnya kami akan kembali bekerja sama untuk menjadikan AIIOC sebagai unit yang sukses, tidak hanya bagi industri tetapi juga Pemerintahan Indonesia," kata Philippe. Philippe meyakini bahwa AIIOC memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang luas. "AIIOC punya potensi untuk tidak hanya memberikan manfaat pada UNAIR, Kota Surabaya, atau Jawa Timur saja, tetapi juga bermanfaat bagi Indonesia dan seluruh dunia," ujarnya.

Salah satu potensi kerja sama lanjutan yang dibidik oleh UNAIR dan IIAS adalah penyelenggaraan program fellowship. Program ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk menempuh studi lanjut di luar negeri. "Fellowship akan memudahkan masyarakat Indonesia untuk melanjutkan studi PhD ke luar negeri dan kembali ke negara asal setelah melalui proses fellowship," tutur Philippe pada Kamis (1/8/2024). Program fellowship ini diharapkan dapat mempermudah pertukaran ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Philippe yakin AIIOC bisa berkembang menjadi pusat studi seperti IIAS, yang telah menjadi pusat studi Asia terbesar. "Banyak orang ingin mengunjungi IIAS dari seluruh penjuru dunia. Begitu pula AIIOC, punya kesempatan menjadi pusat studi lintas disiplin yang besar. Apalagi mereka telah berhasil menyelenggarakan ICAS 13 dengan fokus pada pembelajaran, perbincangan, dan penelitian ilmu lintas disiplin," terangnya.

Philippe juga mengungkapkan kekagumannya terhadap UNAIR atas kerja sama yang telah berlangsung. Semangat UNAIR dalam upaya meningkatkan reputasi mendapatkan apresiasi tinggi dari Philippe. "UNAIR selalu terobsesi untuk meningkatkan reputasinya, berbagai upaya dilakukan salah satunya dengan meningkatkan kualitas pembelajaran. Jika UNAIR tidak memiliki obsesi itu, bisa saja jalinan kerja sama kami tidak akan berlangsung," ungkapnya.

Philippe yakin dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun mendatang, AIIOC akan semakin dikenal di seluruh dunia. AIIOC yang semakin besar akan mempermudah pertukaran ilmu pengetahuan antar negara. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan institusi yang berkualitas dan waktu yang tidak sebentar. "Kalau ingin menambah pengetahuan tentang Eropa, orang Eropa bisa datang ke AIIOC tanpa masyarakat Indonesia harus ke Eropa. Meski membutuhkan proses yang panjang, dengan kerja sama saya percaya hal ini bukan suatu yang mustahil," tegasnya.

Dengan berakhirnya ICAS 13, UNAIR dan IIAS berkomitmen untuk terus memperkuat AIIOC, menjadikannya sebagai pusat studi lintas disiplin yang berpengaruh di kancah internasional. (*)