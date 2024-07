Infinity8 Bali Hadirkan Solusi Meeting Unik dan Produktif

Bayangkan seolah-olah sedang meeting di tepi pantai dengan beanbag dan kain pantai, atau rapat poskamling yang sederhana namun penuh keakraban. Tingkatkan semangat dan kekompakan tim dengan meeting bertema Sports Week, atau rasakan nuansa pesta piyama dengan tema Sleepover yang seru dan menyenangkan. Tidak hanya itu, Anda juga bisa merasakan sensasi meeting dengan Budaya Bali yang kental, layaknya acara-acara konferensi internasional yang banyak diadakan di Bali. Nikmati menu tradisional Bali yang lezat atau gunakan pakaian adat Bali untuk menambah pengalaman autentik. Infinity8 Bali juga menyediakan tim profesional yang siap membantu Anda dalam mengatur dan menjalankan meeting dengan lancar dan sukses.

Infinity8 Bali merupakan hotel bersertifikasi bintang 4 yang terletak di Jimbaran – Nusa Dua, dengan total 177 kamar dan ballroom berkapasitas 400 pax. Beberapa pilihan tipe kamar yang tersedia antara lain Superior Room, Deluxe Room, dan Suite Room. Fasilitas bintang 4 yang disediakan mencakup Infinity Sky Pool, Spa, Gym, Free Shuttle, dan lainnya. Lokasi yang strategis dekat dengan berbagai destinasi wisata favorit seperti Garuda Wisnu Kencana, Pura Uluwatu, area Nusa Dua, water sport di Tanjung Benoa, seafood di Pantai Jimbaran, dan pantai-pantai terkenal seperti Pantai Pandawa, Melasti, dan Dreamland. Hanya beberapa menit dari Bandara Ngurah Rai Bali.

Infinity8 Bali didukung oleh staf yang berdedikasi dan profesional untuk membantu semua kebutuhan Anda, sehingga acara meeting Anda lebih produktif dan berkesan. Hotel ini telah menjadi tempat resmi untuk berbagai acara bertaraf internasional seperti KTT G20 2022, Bali Beyond Travel Fair (BBTF) 2023, 10th World Water Forum 2024, dan The UNION World Conference on Lung Health 2024. Infinity8 Bali juga telah memperoleh berbagai penghargaan, antara lain “Si Paling Supportive 2022“ dari Tiket.com, “Loved By Guest Award Winner 2021” dari Hotels.com, “Traveller Review Awards 2021” dari Booking.com, “2021 Customer Review Awards” dari Agoda, dan “The Exceptional Guest Experience” dari Traveloka.

Infinity8 Bali dikelola oleh Guna Setia Hospitality, sebuah grup yang menyediakan layanan pengembangan dan manajemen yang komprehensif dan sangat profesional di semua aspek hotel, resor, dan tempat tinggal yang dilayani. Kantor mereka berlokasi di Bali, Indonesia. Jadi, jika Anda mencari tempat meeting yang unik, produktif, dan berkesan, Infinity8 Bali adalah pilihan yang tepat. (*)