Hari Pelaut Sedunia, Kemenhub Dorong PIS Terus Ekspansi Internasional

PIS turut memperingati Hari Pelaut Sedunia Tahun 2024 dengan berpartisipasi dalam acara Perayaan Hari Pelaut Sedunia yang digelar oleh Kementerian Perhubungan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta, Kamis (25/6). Dalam acara tersebut, PIS menunjukkan komitmennya untuk menjaga keamanan dan memastikan kesejahteraan para pelaut sesuai dengan tema yang diusung oleh International Maritime Organization (IMO) yakni “Safety Trips at Sea" dan subtema "Healthy and Happy Seafarers for Safe Ships".

Dalam pameran yang diadakan, PIS memperagakan simulasi pemadaman api di armada secara virtual, yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan kru kapal dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mengurangi risiko seminimal mungkin. Teknologi ini memungkinkan kru kapal PIS untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan mereka.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Capt. Antoni Arif Priadi, yang turut hadir dalam pameran tersebut, mengapresiasi pencapaian PIS dalam menjaga kesejahteraan seluruh awak kapalnya. Ia berharap pencapaian ini dapat terus ditingkatkan untuk mengharumkan nama industri maritim Indonesia di kancah dunia. "Saya berharap ke depannya PIS terus berekspansi di regional dan internasional dan mengembangkan diri dalam operasionalnya," ujar Antoni.

Salah satu bentuk dukungan PIS terhadap kesejahteraan pelaut terlihat dari pencapaian zero fatality kru kapal dan 40,5 juta jam kerja aman. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari transformasi perusahaan dan ekspansi bisnis yang terus dilakukan tanpa mengurangi sedikit pun aspek kesejahteraan para pelaut.

CEO PIS Yoki Firnandi menyampaikan, "Lingkungan kerja yang aman dan kesejahteraan awak kapal merupakan salah satu prioritas yang terus dikembangkan oleh perusahaan. Kami berterima kasih kepada para pelaut, baik yang ada di PIS maupun di tempat lain, yang telah berkontribusi bersama dalam memajukan industri maritim Indonesia."

Seiring dengan transformasi dan ekspansi bisnis yang terus dilakukan, PIS terus memperkuat armada serta kru kapalnya. Secara operasional, PIS berfokus pada peremajaan, ekspansi, dan kepatuhan armada terhadap regulasi. Salah satu wujud ekspansi tersebut adalah merambah 50 rute global dan membuka kantor cabang di Singapura dan Dubai. Ekspansi bisnis ini berkontribusi terhadap capaian laba PIS sepanjang 2023 yang mencapai US$ 330 juta, naik 60,94% dari tahun sebelumnya. PIS juga membukukan pendapatan perusahaan sebesar US$ 3,33 miliar, melebihi target dalam Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk 2023 sebesar 111,37%.

Dari total 94 armada yang dikelola PIS, sebanyak 58 kapal mendapatkan skor rata-rata 3,15 dari 5 dalam Ship Inspection Report (SIRE), memenuhi syarat untuk beroperasi di perairan regional khusus. Berbagai armada PIS juga lulus inspeksi oleh perusahaan minyak dan gas global terkemuka. Seluruh pelaut ini berkontribusi terhadap kesuksesan PIS dalam mendistribusikan 161 miliar liter minyak, produk BBM, dan LPG ke seluruh negeri maupun mancanegara.

Dalam peringatan Hari Pelaut Sedunia ini, PIS tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan dan kesejahteraan pelaut, tetapi juga peran pentingnya dalam industri maritim Indonesia. Dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan dan pencapaian luar biasa PIS diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan maritim lainnya untuk terus meningkatkan standar operasional dan kesejahteraan pelaut Indonesia. (*)