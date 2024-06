Key SHINee akan Hadir di Jakarta dalam <2024 KEYLAND ON : AND ON in JAKARTA>

Penjualan Tiket: Fanclub Pre-sale dan General Sale

Penjualan tiket konser ini akan dibagi menjadi dua periode: Fanclub Pre-sale dan General Sale. Fanclub Pre-sale eksklusif hanya tersedia bagi anggota resmi fanclub SHINee "SHINee WORLD" (GL) yang terdaftar di WEVERSE. Penjualan untuk fanclub ini telah dibuka tanggal 27 Mei 2024.

Bagi yang tidak tergabung dalam fanclub resmi, jangan khawatir! General Sale juga sudah dibuka pada tanggal 28 Mei 2024. Kedua jenis penjualan tiket ini dapat diakses melalui situs resmi keyinjakarta2024.com.

Kategori dan Harga Tiket

Tiket konser dibagi menjadi tiga kategori tempat duduk, dengan rincian harga sebagai berikut:

CAT 1 – IDR 3.000.000

– IDR 3.000.000 CAT 2 – IDR 1.900.000

– IDR 1.900.000 CAT 3 – IDR 1.200.000

Harga tiket belum termasuk pajak pemerintah dan biaya lainnya. Pemegang tiket CAT 1 memiliki kesempatan untuk memenangkan Fan Benefit seperti Sound Check, Photo Card, dan Official Poster. Sedangkan pemegang tiket CAT 2 berkesempatan memenangkan Official Poster. Semua Fan Benefit ini akan didapatkan melalui random draw bagi yang membeli tiket paling lambat tanggal 8 Juli 2024 pukul 23:59 WIB.

Layanan Khusus dan Informasi Tambahan

CK Star Entertainment, sebagai promotor acara, akan menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas pengguna kursi roda, serta layanan untuk ibu hamil dan pemegang tiket yang memerlukan layanan berkebutuhan khusus. Informasi lebih lanjut mengenai layanan ini dapat ditemukan di media sosial CK Star Entertainment. Untuk mendapatkan layanan ini, kirimkan dokumen dan persyaratan yang diperlukan dalam format PDF ke email enquiries-id@ckstarentertainment.com paling lambat tanggal 13 Juli 2024 dengan format subjek: Special Needs Service (tour name) - [Your Full Name].

Siap Mengamankan Kursi Anda?

Bagi yang butuh panduan dalam pembelian tiket, CK Star Entertainment telah menyediakan detail dan panduan langkah demi langkah di Ticket Sales Guide dan FAQs di media sosial mereka. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk bertemu Key di <2024 KEYLAND ON : AND ON in JAKARTA>. Semoga beruntung, Lil Freaks, dan bersiap-siaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan bersama Key!

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi keyinjakarta2024.com dan pantau terus media sosial CK Star Entertainment. (*)