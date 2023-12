Vertu & Yello Hotels Harmoni Jakarta Sambut Akhmad Fadholi sebagai General Manager Yang Baru

Iklan

Info Event - Vertu & Yello Hotels Harmoni Jakarta mengumumkan penunjukkan Akhmad Fadholi, yang akrab dipanggil sebagai Byang, sebagai General Manager baru, efektif per Desember 2023. Byang memiliki banyak pengalaman dan keahlian di industri perhotelan, dengan reputasi sebagai pemimpin yang sukses dalam mendorong terciptanya keunggulan operasional, layanan tamu yang luar biasa, dan pertumbuhan pendapatan perusahaan yang substansial sepanjang karirnya.

Dengan lebih dari 27 tahun perjalanan karirnya, Byang telah mencapai prestasi yang konsisten dan meningkatkan standar industri. Pada tahun 2015, beliau menjabat sebagai General Manager di Sheraton Hotels Bandung & Tower, kemudian pada tahun 2016, diangkat sebagai General Manager di Four Points by Sheraton Bali Seminyak, sebelum akhirnya menjabat sebagai General Manager di Four Points by Sheraton Bali Ungasan pada tahun 2019.

Dedikasinya untuk melampaui ekspektasi tamu, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, serta mencapai hasil keuangan yang signifikan terus menjadi fokus utama Byang di industri perhotelan.

Pendekatan kolaboratif, semangat untuk pengembangan yang berkelanjutan, dan dedikasi terhadap industri perhotelan membuat Byang menjadi pemimpin yang dihormati di industri ini. Selain keahlian profesionalnya, kepeduliannya terhadap masyarakat dan lingkungan sejalan dengan komitmen Vertu & Yello Hotels Harmoni terhadap praktik-praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Byang tidak hanya berpengalaman dalam dunia perhotelan, tetapi juga menjaga gaya hidup sehat melalui kegiatan rutin seperti mendaki gunung dan berlari. Hal ini mencerminkan komitmennya terhadap kesehatan pribadi dan pendekatan seimbang terhadap kehidupan.

Dalam menyambut peran barunya, Byang menyampaikan antusiasmenya, "Saya merasa sangat terhormat dapat menjadi bagian dari Vertu & Yello Hotels Harmoni Jakarta. Saya sangat terkesan dengan dedikasi hotel ini dalam memberikan pengalaman yang tak terlupakan kepada para tamu, dan saya ingin berkontribusi untuk kesuksesan hotel ini. Saya berharap dapat bekerja sama dengan tim untuk lebih meningkatkan pelayanan hotel dan memposisikan hotel ini sebagai tujuan akomodasi utama di Jakarta." (*)