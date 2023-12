Meriahkan Akhir Tahun di Pergikuliner Festival Food & Furious - TSM Bandung

Iklan

Info Event – Para pecinta kuliner di Bandung, persiapkan diri untuk menyambut kegembiraan kuliner di PergiKuliner Festival Food & Furious! Festival ini akan berlangsung mulai dari tanggal 26 – 31 Desember 2023 di Area P1 Trans Studio Mall Bandung.

Oswin Liandow, CEO PergiKuliner, mengatakan, “Kami sangat antusias menyelenggarakan PergiKuliner Festival Food & Furious sebagai penutup tahun yang akan meninggalkan kesan bagi para pengunjung. Kami ingin memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan untuk masyarakat Bandung dan sekitarnya."

Berbagai tenant yang hadir antara lain ialah Ayam Tumpah Bawang x Ouva Kitchen, Bakso Goreng Sini Suka x Pisang Keju Lengkong, Bakso Malang Haji Darmo, Batagor Si Gun, Beja Cuankie x Cakue SD, Belah Doeren, Bolu Bakar Tunggal, Bukan Duda Keren, Cakue Ceu Enox x Baso Aci Malita, Chara Tea, Choipan Gevin, Cumi Hani, Dapur Madam Tan, Es Sinar Putra Garut H. Ucu x Tahu Gejrot Mang Ade, Fruit Candy x Marshmallow, Gansig Korean Food, Gerai Dessert Manggo, History Cake, Jeruk Peras Murni 77 x Es Duren Anarchy, Jooz Bar, Kedai Tobaki x Serabi Kraton Solo, Khantako, Lestari Food, Long River, Lungo Potatoes, M.A.D (Make Anything Delicious), Mangkok Padang, Mantra, Mie Baso Karapitan, Mr.Hugo, Ngidam Dimsum, Pempek Putra Rama, Persegi Coffee, Roasted 66, Roti Dingin, Sate Maranggi dan Sop Mang Yana, Sawasdee x Hoy Tom Thailand Omelete, Scoop & Skoops, Se'i Sapi Tungku x Seblak by Dapoer Myel, Siomay SG, Suck My Duck, Tebu Ncek, Terminale Gelato, dan Wasabi Kitchen.

Festival ini memanjakan pengunjung dengan beragam kegiatan seru. Salah satunya ialah Fun Race Diecast/Hotwheels bersama Swap Meet Bandung, di mana pengunjung dapat secara gratis menikmati track bermain dan berlatih setiap harinya. Ada juga Eating Challenge bagi yang suka tantangan serta Photobooth oleh Porta Booth bagi yang ingin berfoto-foto bersama teman-teman.

Bagi yang lebih suka kegiatan kreatif, Lomba Hias Kue (kategori anak-anak hingga dewasa) dan Lomba Mewarnai (kategori khusus anak-anak) bersama Amanda Brownies bisa jadi pilihan menarik. Sedangkan bagi yang gemar atau tertarik di bidang rajut, dapat bergabung di Workshop Amigurumi Kaktus dan Workshop Basic Crochet bersama Komunitas Merajut Bandung.

Tidak berhenti sampai di situ, PergiKuliner Festival Food & Furious menyuguhkan berbagai games seru bersama Nabati, serta Cooking Show bersama Nutrijell, Myvla, dan Silky Pudding Moms Recipe. Untuk hiburan, festival ini juga dimeriahkan oleh performance dari DJ Abulito, performance dari Gamelan Bali Widyacana Murti, dan performance menarik lainnya.

Tak ketinggalan, ada pula berbagai promo menarik, termasuk Free Tester dari berbagai tenant yang hadir serta Happy Hour di mana setiap harinya diadakan bagi-bagi voucher untuk jajan di PergiKuliner Festival Food & Furious. Promo Happy Hour ini berlangsung dalam dua sesi, yakni sesi pertama 14.00 - 15.00 dan sesi kedua 18.30 – 19.30, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

PergiKuliner Festival Food & Furious di TSM Bandung diharapkan menjadi perayaan akhir tahun yang meriah bagi para pengunjung, jadi rencanakan kunjunganmu dan ikuti serangkaian kegiatan seru di festival ini! Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website www.pergikuliner.com atau ikuti akun Instagram @pergikuliner & @pergikulinerevents. (*)