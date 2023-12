Kembali Menggemparkan Dunia Skincare, NPURE Gelar The First and Biggest Healthy Festival 2023!

Iklan

Info Event - Berhasil mendatangkan 50 ribu pengunjung, acara Healthy Fest powered by NPURE sukses digelar dan menuai banyak respon positif dari pengunjung. Animo pengunjung yang menggemparkan Tribeca Park, Central Park Mall pada 2 Desember 2023 ini, terlihat dari keseruan rangkaian aktivitas yang diperuntukkan dari 07.00 pagi hingga 10.00 malam. Bukan NPURE namanya jika tidak berhasil mengejutkan Purefriends, sebuah sapaan akrab untuk pengunjung yang menyukai NPURE, dengan hal-hal spektakuler. Ditutup manis dengan alunan merdu dari Yura Yunita, pengunjung juga dikejutkan dengan special launching matte version dari Sunscreen NPURE yang diketahui telah menjadi produk favorit dan best-selling pada glow version – versi lama yang telah ada sejak dulu.

Healthy Fest menjadi festival pertama dan terbesar yang diselenggarakan NPURE untuk mendukung aktualisasi dari campaign #GenerasiKulitSehat. Berpegang teguh untuk terus menjadi wadah bagi perempuan di Indonesia, Healthy Fest by NPURE dirancang dengan sedemikian rupa sebagai one stop solution untuk mendukung penerapan gaya hidup sehat guna memperoleh kulit sehat yang alami. Fokus pada 3 pilar utama bertajuk 3S (Skincare, Sport, dan Superfood), NPURE menghadirkan serangkaian aktivitas untuk mendukung penerapan healthy lifestyle dengan menyediakan 5 kategori Group Fitness Class dari 13 Instructors ternama dan ahli gizi di healthy talkshow bersama exclusive brand partners, serta 30 healthy brand partners lainnya yang ikut serta dalam acara ini.

Joanne Victoria, selaku Chief Marketing Officer NPURE menjelaskan bahwa, Healthy Fest merupakan langkah besar yang diambil oleh NPURE akhir tahun ini untuk terus menggaungkan #GenerasiKulitSehat. Hal ini dipaparkan pula pada saat pembukaan acara Healthy Fest

“Lahirnya campaign #GenerasiKulitSehat ini, sudah menjadi tanggung jawab dan kesadaran kami untuk terus berupaya menjadi brand skincare natural terbaik di Indonesia yang tidak hanya inovatif, tetapi juga solutif. Kami ingin agar tidak hanya kulit putih saja yang diagungkan, tetapi kulit sehat yang dapat diperoleh segala usia tak terkecuali pria dan wanita. Healthy Fest ini menjadi wadah untuk memfasilitasi penerapan gaya hidup sehat, dari nutrisi seimbang dari makanan serta vitamin, olahraga rutin, dan tidur yang cukup. Seluruh aspek itu kemudian kami rangkum ke pilar utama Healthy Fest, yaitu 3S - Skincare, Sport, Superfood.”

Tak hanya itu, NPURE juga memberikan kejutan spesial dengan menghadirkan NPURE Fun Fit Playground dengan 4 mini games berhadiah emas dan special merchandise serta Exclusive Sunscreen Station dimana pengunjung dapat mencoba langsung produk terbaru NPURE yaitu CICA Beat The Sun Cream - Matte Version. Diformulasikan untuk kulit berminyak, sunscreen ini memiliki hasil akhir soft matte yang dapat mengontrol produksi sebum berlebih. Selain itu, produk ini triple tested formula - dermatologically tested, hypoallergenic tested, non-acnegenic tested, sehingga aman digunakan bagi bumil, busui, dan anak usia 3 tahun. CICA Beat The Sun Cream - Matte Version terbaru NPURE memiliki kandungan dengan 5X UV Protection Agents with SPF 50+ PA++++ serta Organic Centella Extract yang memberikan proteksi 5x lebih kuat dalam melawan UVA dan UVB. Adapun keunggulannya pada tekstur ringan, meresap di kulit dalam waktu 15 detik, dan 2in1 protection dengan SPF Protection & Acne Treatment yang aman digunakan kulit berminyak, berjerawat, dan sensitif karena kandungannya yang soothing sehingga cocok diaplikasikan untuk aktivitas di luar ruangan.

Healthy Fest by NPURE yang sukses memberikan senyuman pada seluruh pengunjung di Tribeca Park, Central Park Mall ini kembali dinantikan oleh seluruh orang agar dapat menghadirkan kejutan spektakuler lainnya di tahun mendatang. (*)