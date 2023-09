InaRI Expo 2023: Pameran Riset dan Inovasi Terbesar di Indonesia

Iklan

Info Event - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali menggelar acara terbesar di bidang pameran dan riset di Indonesia, dikenal sebagai Indonesia Research and Innovation Expo (InaRI Expo 2023). Acara ini berlangsung di ICC Building, KST Soekarno di Cibinong, Jawa Barat, dan merupakan edisi kedua dengan tema "Research and Innovation for Better Future."

InaRI Expo 2023 bukan hanya mengenai riset dan inovasi yang dihasilkan oleh BRIN, tetapi juga melibatkan berbagai lembaga, kementerian, BUMN, BUMD, industri swasta, dan perguruan tinggi. Acara ini juga akan mengintegrasikan Indonesia Electric Motor Show (IEMS) yang akan digelar untuk keempat kalinya, menampilkan kendaraan listrik dan teknologi terkini.

Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, menyambut dengan apresiasi tinggi gelaran InaRI Expo 2023 dan IEMS 2023. Mereka percaya bahwa acara ini akan membawa penekanan pada pentingnya iptek, riset, dan inovasi dalam kemajuan Indonesia. Tujuannya adalah mendekatkan iptek, riset, dan inovasi kepada masyarakat secara luas.

Handoko menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang signifikan memerlukan nilai tambah dari riset dan inovasi. Selain itu, InaRI Expo 2023 merupakan bagian dari komitmen BRIN untuk mendukung gerakan nasional "Bangga Menggunakan Produk Nasional."

BRIN mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik dan maju melalui penguatan riset dan inovasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Selain InaRI Expo 2023, acara ini juga akan mengintegrasikan sejumlah event lainnya, seperti Indonesia Research Innovation Fair (IRIF), Halal Tech Expo 2022, Start Up Program PPBR BRIN, Indonesia Innovator Award, APRSAF-29, dan sesi business gathering.

IEMS 2023, yang menjadi bagian integral dari acara ini, bertujuan untuk memajukan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Irwan Rachman, Ketua Pelaksana IEMS 2023, menyatakan bahwa acara ini akan memamerkan teknologi penyimpanan energi canggih untuk kendaraan listrik.

Acara ini juga akan menjadi wadah bagi pelaku industri kendaraan listrik dan komponennya untuk mensosialisasikan inovasi dan teknologi kendaraan listrik kepada masyarakat. IEMS 2023 akan menampilkan berbagai merek otomotif dan bisnis pendukungnya, membawa dampak positif bagi masyarakat dan negara.

InaRI Expo 2023 dan IEMS 2023 menjadi langkah awal dalam upaya BRIN untuk mencapai visi Indonesia Maju dan Indonesia Emas pada tahun 2045. Dengan fokus pada iptek, riset, dan inovasi, mereka bertekad untuk membantu Indonesia menghindari perangkap middle-income trap dan menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*)