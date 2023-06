25hours Hotel The Oddbird Jakarta Akan Dibuka di Kawasan SCBD

Iklan

Info Event - Agung Sedayu Realestat Indonesia (ASRI) memperkenalkan konsep hotel baru yang unik di Jakarta, 25hours Hotel The Oddbird, yang merupakan yang pertama di Asia Tenggara.

25hours Hotel The Oddbird Jakarta akan menjadi hotel 25hours pertama di Asia Tenggara. Ini merupakan babak baru bagi divisi perhotelan ASRI yang berkolaborasi dengan Ennismore, sebuah perusahaan perhotelan yang tumbuh pesat dan telah mengelola lebih dari 14 merek hotel di seluruh dunia.

Hotel ini akan berlokasi di Distrik 8, sebuah area dengan desain arsitektur yang unik dan menarik perhatian banyak pengunjung di kawasan SCBD (Sudirman Central Business District). Seperti hotel-hotel 25hours di seluruh dunia, 25hours Hotel The Oddbird Jakarta akan memiliki desain eksentrik yang kaya dengan cerita unik.

Tim studio Stylt dari Swedia akan bekerja sama dengan tim 25hours untuk merancang hotel ini dengan total 345 kamar untuk tamu hotel dan juga residence. Setiap desainnya akan menghadirkan cerita yang menarik bagi para tamu. 25hours adalah sebuah tempat perlindungan perkotaan di mana para tamu dapat berekspresi dan merasa nyaman menjadi diri mereka sendiri. Hotel-hotel 25hours di seluruh dunia dikenal sebagai tempat berkumpulnya para pelaku industri kreatif, seniman, dan pebisnis yang menginginkan konsep pelayanan hotel yang berbeda. Christoph Hoffman, pendiri 25hours, mengatakan bahwa "The Oddbird akan menjadi yang satu-satunya di bidang perhotelan di kota ini."

Di 25hours Hotel Jakarta, akan ada beberapa tempat di mana para tamu dapat bertemu dan membentuk komunitas baru. Restoran COPA akan menyajikan hidangan Amerika Selatan, sementara Monkey Bar yang terkenal di 25hours Berlin dan Dubai akan membawa energi Monkey Bar Berlin kepada para penggemarnya di Jakarta. Banyak hal unik dapat ditemukan di 25hours Hotel Jakarta, termasuk ruang pertemuan dengan desain tematik, fasilitas kebugaran, dan kolam renang dengan pemandangan kota.

Selain itu, 25hours Hotel Jakarta akan bekerja sama dengan MINI, produsen mobil premium dari Inggris, untuk memberikan pengalaman berkendara dengan mobil listrik bagi tamu mereka yang ingin menikmati Jakarta.

Alexander Halim Kusuma, CEO ASRI, menyatakan bahwa ASRI berkomitmen untuk menciptakan destinasi gaya hidup yang dikurasi dengan baik, memberikan pengalaman menyeluruh untuk meningkatkan kualitas hidup.

Cedric Gobilliard, Brand Chief Operating Officer of 25hours Hotels at Ennismore, menyatakan kegembiraannya dalam berkolaborasi dengan ASRI. Mereka tidak hanya membawa 25hours Hotel pertama ke Asia, tetapi juga membuka serviced residence pertama di dunia, yang akan membuat jenama 25hours semakin dicintai oleh tamu yang menginginkan akomodasi untuk tinggal lebih lama, mulai dari satu bulan hingga satu tahun. Budaya 25hours yang dikenal dengan motto "You know one, you know none" membuatnya menjadi tujuan favorit untuk gaya hidup, pelayanan, kuliner, dan pengalaman yang berbeda bagi tamu lokal maupun internasional yang datang ke Jakarta.

Dengan semua keunikan dan fasilitas yang ditawarkan, 25hours Hotel The Oddbird Jakarta akan menjadi surga paradoks atau "the paradise of the paradoxes" bagi para tamu yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan semangat petualangan. (*)