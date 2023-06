Sambut Era Web3, IDNTF Gelar Web3 On Campus di BINUS University

Iklan

Info Event - Untuk mengenalkan NFT, Web3, Blockchain, Crypto, dan Metaverse lebih jauh pada mahasiswa, IDNFT - Indonesian NFT Community melaksanakan program Web3 On Campus. Web3 On Campus hadir untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang perkembangan industri tersebut di Indonesia. Program ini juga bertujuan untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi dalam memberikan edukasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

MIDNFT memberi kesempatan pada para mahasiswa untuk belajar langsung dari para ahli NFT dan Web3. Program ini juga memberikan peluang baru dalam career path dan memungkinkan mahasiswa untuk menggunakan dan mengembangkan NFT, Web3, Blockchain, Crypto, dan Metaverse di lingkungan kampus. Hal ini tentunya akan membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya dalam bidang teknologi, serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan industri di Indonesia. Target program Web3 On Campus akan diselenggarakan ke lebih dari 10 universitas di Indonesia, selama tahun 2023.

IDNFT - Indonesian NFT Community telah menyelenggarakan program Web3 on Campus keempat pada bulan Juni ini. Acara kali ini bekerja sama dengan BINUS University di Jakarta yang dilaksanakan pada hari Jumat, 16 Juni 2023. Acara yang dihadiri oleh lebih dari 470 orang peserta secara hybrid tersebut berjalan dengan lancar.

Terdapat dua topik yang diangkat oleh acara Web3 on Campus dengan Binus University, yaitu ‘Potensi dan Tantangan Web3, Blockchain, Crypto, dan Metaverse’, serta ‘Melirik Potensi NFT sebagai Industri Kreatif Baru’. Topik pertama, ‘Potensi dan Tantangan Web3, Blockchain, Crypto, dan Metaverse’, dibawakan oleh Rob Raffael (Ketua ICCA), Teguh Kurniawan H (Ketua ASPAKRINDO), dan Budi Sukmana (Co-founder SerMorpheus). Sedangkan topik kedua, ‘Melirik Potensi NFT sebagai Industri Kreatif Baru’, dibahas oleh Diela Maharani (NFT Artist) dan Dettytoski (NFT Kolektor).

Selain itu, turut hadir representatif dari Tokocrypto, yaitu Yudhono Rawis selaku CEO Tokocrypto. Yudhono Rawis berkesempatan untuk memperkenalkan Tokocrypto selaku sponsor dari acara ini. Tokocrypto adalah platform untuk jual beli bitcoin dan aset crypto lainnya di Indonesia. Dalam pengenalan tersebut, Yudhono Rawis mengatakan, “Ajakan atau undangan untuk bergabung dan berinovasi di industri web3, blockchain, crypto yang ada di Indonesia peluangnya banyak sekali. Selain peluang berkarir dan bekerja, ada juga peluang untuk make a difference dari Web2 menjadi Web3.” Oleh karena itu, Yudhono Rawis mengajak peserta untuk menyambut potensi tersebut.

Acara Web3 On Campus yang diadakan oleh IDNFT dimulai dengan sambutan yang diberikan oleh Budi Santosa selaku Founder IDNFT. Dalam sambutannya, Budi Santosa memberikan pesan untuk para peserta Web3 on Campus. “Program Web3 On Campus menjadi kesempatan bagi para mahasiswa Indonesia untuk belajar langsung dari pakar NFT dan Web3. Mereka pun dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu mereka dalam memanfaatkan teknologi terbaru di kampus maupun karir mereka nantinya.” ujar Budi Santosa.

Antusiasme peserta terhadap acara yang membahas tentang Web3 dan NFT terlihat sangat tinggi. Dalam acara ini, para narasumber membahas peluang dan tantangan apa saja yang akan dihadapi pada dunia crypto dan NFT. Selain itu, mereka juga membahas tips dan trik bagi para mahasiswa untuk terjun ke dunia crypto dan NFT. Para peserta pun menjadi semakin tertarik dan ingin memahami lebih jauh mengenai NFT ketika para narasumber membahas mengenai royalti dan keuntungan yang mereka terima.

Program Web3 on Campus oleh IDNFT mendapat respons yang baik dari mahasiswa maupun pihak kampus Binus University. Beberapa peserta bahkan telah berencana untuk mengikuti program akademi dan perlombaan NFT. Dalam sambutannya, Prof. Dr. Meyliana, S.Kom., M.M., CDMS, CBDMP menyampaikan bahwa “Pembelajaran anda, gamification tidak akan hilang dari kehidupan anda. Karena itu akan menjadi titik baru dari cara anda belajar bagaimana nanti anda berupaya mengantisipasi. Anda main roblox dan main games sudah sangat mudah saat ini. Bagaimana hal itu dapat berlanjut dengan lebih baik. Pakar-pakar di sini ingin mencoba sharing dengan anda apa tantangan kedepannya, bagaimana anda bisa menghadapi itu semua dengan lebih siap.”

Para mahasiswa yang telah mengikuti Web3 On Campus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam National NFT Competition for University. Kompetisi ini menjadi ajang kompetisi NFT antar kampus pertama di Indonesia yang bergengsi. Tiga karya terbaik akan dipilih dari tiap kampus untuk dilombakan pada tingkat nasional. Seluruh karya peserta akan dipamerkan di Metaverse Gallery dan berkesempatan untuk memenangkan berbagai hadiah seperti uang tunai, sertifikat, trophy, merch, dan satu buah galeri di Metaverse.

Acara Web3 On Campus selanjutnya akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2023 di UNY dan UGM. Bagi mahasiswa yang ingin belajar lebih lanjut mengenai NFT dan Web3 juga dapat untuk mengikuti program lainnya dari IDNFT, yaitu IDNFT Academy 2 yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun 2023. (*)