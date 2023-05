Expat Roasters & Oatside Gelar Kompetisi Barista Terbesar di Indonesia

Iklan

Info Event - Produsen specialty coffee Expat. Roasters, bersama dengan susu Oatside meluncurkan Battle of The Baristas, kompetisi barista sustainable plant-based terbesar di Indonesia.

Kompetisi ini akan berlangsung secara virtual dari tanggal 15 Mei - 21 Juli 2023 dan akan menampilkan ratusan barista Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Para barista dituntut menunjukkan keterampilan dan kreativitas mereka dalam kompetisi ini untuk memenangkan hadiah terbesar yang pernah ditawarkan di Indonesia dengan nilai total lebih dari 100 juta rupiah.

Baca Juga: Cara Ampuh Agar Cepat Tidur Setelah Minum Kopi

“Kompetisi ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kreativitas komunitas barista Indonesia sekaligus mengapresiasi peran besar barista dalam perkembangan industri kopi tanah air,” ujar Shae Macnamara, Founder dan CEO, Expat. Roasters.

“Melalui kolaborasi kami dengan Oatside, susu alternatif yang sehat dan sustainable, kami bertujuan agar kompetisi ini dapat diakses oleh semua barista di seluruh negeri dengan kumpulan hadiah yang dapat mengubah hidup seseorang,” Lanjut Macnamara.

Battle of The Baristas adalah kompetisi barista berbasis tanaman yang paling berkelanjutan di Indonesia. Bahan baku yang digunakan dalam kompetisi ini berasal dari tumbuhan yaitu susu oat dan biji kopi yang tidak mengandung unsur hewani.

Baca Juga: BNI Fasilitasi Pengusaha Kopi Indonesia di London Coffee Festival

"Kami sangat senang dapat bermitra dengan Expat. Roasters karena kami telah berbagi nilai tentang keberlanjutan dan kualitas. Melalui kompetisi ini, kami berharap dapat menampilkan keserbagunaan dan kinerja Oatside dengan specialty coffee, " kata Cindy Lin, Marketing Director Oatside.

Battle of The Baristas terdiri dari tiga babak. Babak pertama akan berlangsung secara online sedangkan dua babak berikutnya akan diadakan di Bali dan Surabaya. Pendaftaran mulai 20 April hingga 10 Mei 2023. Barista dari seluruh wilayah Indonesia dapat mengikuti Battle of The Baristas dengan terlebih dahulu mendaftar di https://expatroasters.com/pages/battleofthebaristas. Peserta terpilih akan menerima kopi Expat. Roasters dan susu Oatside yang dikirim ke alamat masing-masing peserta.

Babak pertama dimulai pada 15 Mei, peserta diminta membuat latte art berdesain angsa menggunakan kopi Expat. Roasters dan susu Oatside lalu divideokan dengan durasi maksimal 1 menit 20 detik.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Video kemudian perlu diunggah ke masing-masing akun Instagram pribadi mereka dengan follow dan men-tag akun @expatroasters, @Oatside, dan menggunakan #BOFTB2023 pada caption. Ke-16 peserta dengan nilai tertinggi akan melaju ke babak semifinal yang akan berlangsung pada 7 Juli 2023.

Babak semifinal akan menjadi arena pertarungan yang seru karena 16 semifinalis akan tampil live di Luber Bali, ( Jl. Melasti No.1, Legian, Kuta). Mikael Jasin (Brand Ambassador Oatside) akan tampil sebagai bintang tamu dan berdiskusi lebih lanjut tentang penggunaan Oatside dalam specialty coffee.

Peserta akan ditantang untuk menunjukkan kreativitasnya dalam membuat latte art dan signature drink. Enam peserta teratas akan maju ke babak final yang akan berlangsung pada 21 Juli 2023 di Expat. Roasters Surabaya.

Di babak final ini, peserta juga akan tampil live performance meracik minuman khas dengan bahan-bahan yang ada di dalam kotak misteri.

Pemenang akan mendapatkan hadiah utama berupa mesin kopi La Marzocco Linea Mini, piala, sertifikat, serta produk Expat.Roasters dan Oatside senilai lebih dari 100 juta Rupiah.

Juri kompetisi ini adalah Yande J. Wirawan (Brand Ambassador Expat. Roasters), Charlyn (Regional Head of Partnerships Oatside), Stefani Chritianti Irawan (Toffin), Vito Adi (Sensa Koffie), Mira Yudhawati (Casswell Coffee and Certified WBC Sensory Juri & Q Grader) dan Laila Octaviana (ICE Certified IBC Sensory Judge & Barista Coach). (*)