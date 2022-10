Ribuan Pengunjung Padati ULTRA Beach Bali 2022

Info Event – Festival DJ (Disc Jockey) ULTRA Beach Bali 2022 di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta Bali sukses digelar dengan menghadirkan penampil kelas dunia. Acara yang berlangsung tanggal 29-30 September 2022 ini dipadati oleh ribuan pengunjung yang ingin menyaksikan racikan musik EDM (Electronic Fdance Music) dari para DJ yang telah tersohor di lantai dansa seperti Afrojack, Oliver Heldens, MaRLo, Sunnery James & Ryan Marciano, Dubvision, Cesqeaux, Mykris, Chico Rose, Ares Carter, Tantra, Angga x Indra7, Atsy &Tanner, Roni Joni, Whisnu Santika, Semma, Cream, 22Bullets, Tom Taus, Pure100%, Emosi, Riri Mestica, Schizo, dan Fangtatis ft. C.N.M. Nama-nama ini tampil di hari terakhir festival.

Hari sebelumnya ULTRA Beach Bali dimeriahkan oleh line-ups spektakuler seperti Alesso, KSHMR, John Summit, Black Tiger Sex Machine, Fedde Le Grand, DJ Raiden, Justus, Osvaldo Nugroho, Yaksa, Remy Irwan, Sunset People Project, Syndromatic, LTN, Gaztik, OU J, Miu, Kaku, Weird Genius, Blink, Airin, Faahsai x Mastermind, Six Pratama, Jeremy Jay, dan Davina Raja ft. Yorent. Acara ini didukung oleh Qoinpay, Corum, Oasis+, Heineken, RELX dengan Official ticketing partner tiket.com

Musikindo Global Pratama (MGP) Indonesia sebagai penyelenggara sukses menghadirkan headliners internasional kelas dunia di UltraBeachBali – tak kurang dari 29 artis EDM internasional dan 21 artis EDM Indonesia telah ikut andil dalam 2 panggung megah pada perhelatan Ultra Beach Bali sebagai ‘Music Festival of The Year in Bali’.

Penampilan Afrojack sebagai penutup hari kedua menjadi moment yang paling ditunggu-tunggu pengunjung. Disc Jockey peraih Grammy asal Belanda ini mengguncang panggung utama Ultra Beach Stage selama hampir 2 jam dengan hentakan musik yang membuat para pengunjung tidak sabar lagi untuk menunggu gelaran ULTRA berikutnya di tahun depan. (*)