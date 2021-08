Serial Live With My Ketos, Antara Kompetisi, Cinta, dan Makanan

Vidio Original Series "Live With My Ketos"

INFO EVENT – Vidio bersama dengan Screenplay kembali meluncurkan Vidio Original Series berjudul “Live With My Ketos” yang diadaptasi dari cerita hits milik Matcharay di Wattpad.

Cinta, kompetisi, pemberontakan hingga topik seputar makanan akan jadi tema yang mewarnai Vidio Original Series terbaru ini. Dibintangi oleh Adhisty Zara, Arbani Yasiz, Arya Vasco, Maria Theodore, dan deretan artis pendukung berbakat lainnya serial yang disutradarai oleh Annisa Meutia ini akan tayang perdana pada 31 Agustus 2021 dan episode baru hadir setiap hari Selasa eksklusif hanya di Vidio.

“Live With My Ketos” menceritakan tentang Alvaro (Arbani Yasiz) seorang Ketua Osis di sekolah kejuruaan yang populer, ganteng, banyak penggemar. Alvaro ditantang oleh rekan-rekannya untuk bisa menaklukkan Gabriella. Gabriella (Adhisty Zara) adalah cewek galak, pemimpin gank anti cinta, dan anti Alvaro. Gabriella dan Alvaro bersaing memperebutkan tempat teratas di kompetisi tahunan sekolah, dengan hadiah utama mendapatkan kursus singkat memasak di sekolah kulinari terkenal di Paris.

Pemeran Gabriella, Zara Adhisty, mengaku senang terlibat di Live With My Ketos. Menurut Zara serial “Live With My Ketos" itu cukup kompleks, tentang hubungan keluarga, persahabatan dan cinta segiempat. Sementara Arbani yang memerankan Alvaro mengaku Zara adalah lawan main paling seru dari sekian banyak lawan mainnya. Ia menilai Zara adalah aktris yang tepat memerankan Gabriella. "Saya melihat Zara itu punya semangat kerja yang tinggi, dia sangat terbuka dan sangat membantu terutama proses membangun chemistry kami. Saya rasa itu berhasil di series ini," kata Arbani.

Serial "Live With My Ketos" juga dibintangi oleh sederet pemain lainnya diantaranya Jordy Rizkyanda, Anya Taroreh, Putri Ziani, Rafi Angkarana, Widi Mulia, Shakira Jasmine, Jihanna Ralie dan Finn Bramasta. "Live With My Ketos" disutradarai oleh Annisa Meutia dan diproduseri oleh Wicky V. Olindo. Vidio Original Series Live With My Ketos terdiri dari 8 episode dan tiap episodenya akan tayang setiap Selasa.

Episode pertama dan kedua “Live With My Ketos” dapat disaksikan secara GRATIS di aplikasi Vidio, untuk menonton episode selanjutnya konsumen dapat berlangganan Vidio Premier Platinum mulai dari 19 ribu rupiah. Konsumen dapat mengunduh dan install aplikasi Vidio di smartphone Android dan iOS di Apple Store atau Google Store serta dapat diakses juga melalui website www.vidio.com. Vidio juga menawarkan pengalaman baru untuk menyaksikan konten-konten eksklusif melalui berlangganan Vidio Premier. Vidio Premier adalah streaming service yang memudahkan audiens untuk menyaksikan seluruh tayangan premium di Vidio mulai dari Vidio Original Series, pertandingan olahraga dari berbagai bidang serta Serial dan Film Indonesia, Korea, Thailand, China, drama Korea, dan drama Thailand. (*)