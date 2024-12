Strategi Mencegah Fraud: Sinergi POJK 12/2024 dan Standar Internasional ISO/DIS 37003

Iklan

Info Event - Ancaman kecurangan atau fraud di berbagai sektor semakin kompleks. Fenomena ini tak hanya merugikan secara finansial tetapi juga merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap organisasi. Menanggapi tantangan ini, Robere & Associates Indonesia menggelar seminar “ANTI-FRAUD 360: Aligning ISO/DIS 37003 with ISO 37001, ISO 37301, and Regulations for Comprehensive Protection” di Shangri-La Hotel, Jakarta. Seminar ini bertujuan membahas strategi menyeluruh untuk mencegah dan menangani fraud, sekaligus menjembatani standar internasional dengan regulasi di Indonesia.