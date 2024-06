MRA Media Hadirkan Beautysity: Pameran Kecantikan dan Wellness di Pondok Indah Mall 3

Beautysity menawarkan kesempatan bagi masyarakat untuk menemukan merek-merek kecantikan terbaik, serta menikmati berbagai pengalaman menarik, kolaborasi unik antar merek kecantikan, personalisasi yang istimewa, dan penawaran eksklusif yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Pameran ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memenuhi kebutuhan banyak orang dalam hal kecantikan dan kesehatan.

Beautysity menampilkan tiga sosok perempuan berparas memukau yang mewakili keragaman kecantikan perempuan Indonesia: Ariel Tatum, Shareefa Daanish, dan Susan Sameh. Ketiga sosok ini dipilih untuk menggambarkan bahwa setiap perempuan memiliki kecantikan yang unik dan berkarakter.

“Kami ingin menghadirkan sebuah playground kecantikan dan wellness bagi siapa pun tanpa terkecuali dengan pengalaman yang menarik dan lebih personal,” kata Mita Soedarjo, Direktur MRA Media. “Sudah lama kami merencanakan Beautysity, karena MRA Media adalah corenya women media dan fokusnya pada fashion and beauty. Kali ini kami menggabungkan berbagai beauty industry. Semoga diterima dengan baik oleh masyarakat,” lanjutnya.

Perbedaan Beautysity dari pameran kecantikan lainnya adalah personalization, experience, dan collaboration yang bisa dirasakan oleh pengunjung. Beautysity menyediakan berbagai fasilitas yang bisa dinikmati oleh semua orang, baik perempuan maupun laki-laki, serta section well-being yang memberikan pengalaman baru.

Pada hari kedua Beautysity, akan diselenggarakan Beauty Reader’s Choice Award, sebuah penghargaan bagi berbagai brand terpilih berdasarkan polling dalam lima kategori: The Best Skincare, The Best Makeup, The Best Body Treatment, The Best Hair Treatment, dan Special Category. “Adanya produk-produk pilihan pembaca yang kami display di sini juga bisa menjadi rekomendasi bagi pengunjung yang hadir,” jelas Ria Lirungan, Director of Editorial Strategy.

Beautysity menghadirkan Beauty Avenue dengan berbagai rangkaian acara menarik, mulai dari beauty workshops hingga talkshow edukatif dan inspiratif dengan tema seputar beauty dan wellness. Pembicara-pembicara terpercaya seperti Rey Nathanael akan membawakan sesi-sesi seperti The Art of Ageless Skin, Empowered Beauty, dan Hair Styling 101. VIP Lounge juga tersedia dengan berbagai layanan eksklusif seperti meals and beverages dari The Coffee Academics, kursi pijat, dan program menarik dalam sesi Beautyverse.

Selama empat hari penyelenggaraan Beautysity, berbagai musisi tanah air seperti Sal Priadi, Andina Julie, Nadhif Basalamah, Hanin Dhiya, Rahmania Astrini, Jinan Laetitia, dan Unity akan turut memeriahkan acara ini. Pengunjung juga bisa memutar wheel of fortune setiap kali berbelanja dan berkesempatan menjadi the best dress of the day.

Beautysity didukung oleh UOB Lady’s Card dan UOB Lady’s Savings Account. Novi Syailendra Roesli, Head of Product Management UOB Indonesia, mengatakan bahwa Beautysity sejalan dengan tagline UOB, Unstoppable Together, sebagai komitmen untuk mendukung perempuan agar lebih hemat dan independen secara finansial. Iwet Ramadhan, Director of Business Development MRA Media, menambahkan bahwa Unstoppable Together juga mencerminkan semangat MRA Media dalam menginspirasi perempuan untuk merasa lebih istimewa.

Pameran ini akan dibagi dalam beberapa bagian, termasuk Luxury, Affordable Luxury, Wellness, dan Healthy Food. Beberapa merek yang akan hadir di Beautysity antara lain Artisan Pro, Bilik Ayu, Bobbi Brown, CLARINS, Clinique, Coach, d’Alba, Diri Care, Dolce & Gabbana, Dr. Jart, Dr.Belle, Duvaderm, Dyson, Earth Love Life, Thick & Black ERHA Hair Center, ERHA Truwhite, Erhair, Estee Lauder, Eyelovin, Instaperfect, Jamune, Jimmy Choo, Kanebo, Keev Care, Laura Mercier, M.A.C, Make Over, Menard, Mercredi, Mustika Ratu, NAMA, PHS Hairscience, POLA, Revivederm by Erha, Sculptify, SK-II, Sisley, Skin Dewi, Style Korean ID, The Riserva by Erha, Titisan Oil, Unke Naru, dan Variofill.

Beautysity, tempat di mana kecantikan bertemu dengan wellness, siap memberikan pengalaman unik dan inspiratif bagi setiap pengunjung. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menikmati berbagai produk kecantikan terbaik dan pengalaman tak terlupakan di City Hall, Pondok Indah Mall 3. (*)