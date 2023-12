Konser Afgan Evolution Live in Bandung 2023 Getarkan Kota Bandung

Iklan

Info Event - Konser AFGAN EVOLUTION LIVE IN BANDUNG 2023 berlangsung pada Sabtu, 23 Desember 2023, di Harris Hotel & Conventions Festival Citylink Bandung. Acara ini diselenggarakan oleh After Seven Promotion bersama Rayyan Production.

Dalam konser ini, , mulai dari "M.I.A" hingga kolaborasi terbaru seperti "Lagu Cinta" feat. Isyana Sarasvati & Rendy Pandugo.

Konser ini menjadi momen bersejarahAfgan menyajikan perjalanan musiknya selama 15 tahun dengan menyanyikan 25 lagu bagi penggemar setia ‘AFGANISME’ yang memadati venue untuk merayakan karya Afgan di dunia musik. Afgan, sebagai ikon musik Indonesia, terus menunjukkan ketenarannya, dan konser ini menggambarkan dedikasinya.

Para penonton tidak hanya menikmati musikalitas Afgan tetapi juga penampilan panggungnya yang memukau. Harris Hotel & Conventions Festival Citylink Bandung menjadi saksi sejarah momen kemeriahan konser EVOLUTION ini.

Konser AFGAN EVOLUTION LIVE IN BANDUNG 2023 memperkuat posisi Afgan sebagai bintang terkemuka di dunia musik Indonesia. Acara ini tidak hanya tentang musik tetapi juga pengalaman luar biasa dari kolaborasi After Seven Promotion dan Rayyan Production.

Informasi lebih lanjut mengenai konser ini dapat diakses melalui laman resmi media sosial Instagram After Seven Promotion @aftersevenpromotion dan Rayyan Production @rayyan.production. (*)