Cloudy Rilis Ulang Lagu Ikonik Ari Lasso

Info Event – Kabar gembira bagi pecinta musik pop tanah air. Lagu legendaris milik Ari Lasso, “Arti Cinta” kini lahir kembali dengan warna yang berbeda. Musisi muda berbakat, Cloudy, memilih mahakarya ini sebagai jembatan perkenalannya di industri musik arus utama Indonesia.

Rilisnya lagu “Arti Cinta”. versi terbaru ini menjadi pembuktian Cloudy dalam mengolah ulang komposisi klasik menjadi sesuatu yang segar, minimalis, dan sangat relevan dengan telinga pendengar masa kini.

Lagu “Arti Cinta” yang diciptakan oleh Ricky FM dan Ari Lasso ini mendapatkan transformasi signifikan. Jika versi aslinya dikenal dengan emosi yang meledak-ledak, versi Cloudy hadir dengan pendekatan yang lebih intim dan kekinian.

Produksi single ini melibatkan sejumlah nama besar di industri musik. Digarap oleh duo produser Nur Satriatama (Satrio Alexa) dan Seno M. Hardjo. Sedangkan label dirilis di bawah naungan Aquarius Musikindo yang bekerja sama dengan Prabawa Entertainment Indonesia.

Cloudy bukanlah nama baru di dunia seni. Ia merupakan lulusan pendidikan musik klasik dari Berlin, Jerman. Pengalaman menempuh pendidikan di Eropa memberinya kedisiplinan teori yang kuat, namun ia merasa “Arti Cinta” adalah cara terbaik untuk kembali membumi dengan selera musik Indonesia.

“Musik Indonesia memiliki kekuatan pada rasa, sesuatu yang tidak saya temukan di bangku konservatorium di Jerman. Lewat lagu ini, saya belajar duduk sebagai murid bagi para senior,” ujar Cloudy.

Memanfaatkan momen penuh cinta, Cloudy merilis “Arti Cinta” tepat pada hari Sabtu, 14 Februari. Pemilihan tanggal ini sejalan dengan pesan mendalam dari lirik lagu tersebut, menjadikannya kado manis bagi mereka yang ingin merayakan makna cinta melalui perspektif musikal yang lebih modern.

Visi Cloudy tidak main-main. Terinspirasi dari musisi besar seperti Chrisye, ia berharap rilis ulang “Arti Cinta” ini menjadi langkah awal untuk membangun kedekatan yang tulus dengan para pendengarnya. (*)