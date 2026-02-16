Sutan Raja Hotel Cirebon Sajikan Kuliner Ramadan

Iklan

Info Event – Sutan Raja Hotel Cirebon, bagian dari Sapa Raja Hotels Group, resmi menghadirkan promo harga kamar standard baik yang twin bed ataupun double bed dan menu spesial. Promosi ini dihadirkan untuk memanjakan lidah tamu yang berkunjung baik yang menginap ataupun yang hanya sekedar datang untuk menikmati hidangan yang Sutan Raja Hotel Cirebon baik bersama keluarga dan teman.

Untuk promo kamar dimulai dengan harga Rp 250 ribu dan hanya dengan tambahan Rp 25 ribu, taman mendapatkan sarapan untuk dua orang, Menu spesial Sutan Raja Hotel Cirebon terdiri dari udang bakar jimbaran yang segar langsung dari hasil laut kota Cirebon seharga Rp 45 ribu, serta orange squash dan lime squash dengan harga masing-masing Rp 25 ribu.

Selain itu Sutan Raja Hotel Cirebon menghadirkan menu all you eat menjelang Bulan Ramadan bertema KURMA (Kuliner Ramadan) berbuka dengan cita rasa asli Indonesia yang terdiri dari main course, takjil, stall dan dessert dengan harga Rp 95 ribu. Ada pula tambahan promo 10 porsi mendapatkan gratis satu porsi berlaku kelipatannya di Coffee Shop Sutan Raja.

Melalui peluncuran Start the year with peacefully stay Hello January ini, Sutan Raja Hotel Cirebon berkomitmen menghadirkan layanan hospitality yang berkualitas, profesional, dan relevan dengan kebutuhan pasar, sejalan dengan standar layanan yang diterapkan oleh Sapa Raja Hotels Group.

Informasi lebih lanjut terkait paket pernikahan dan reservasi dapat diperoleh melalui +62 81111111434, situs resmi www.saparajahotels.com, dan media sosial @sutanrajahotelcrb.

Sutan Raja Hotel Cirebon berada di bawah naungan Sapa Raja Hotels Group, jaringan manajemen perhotelan nasional yang berkomitmen menghadirkan layanan hospitality berkualitas di berbagai kota di Indonesia.

Didukung oleh fasilitas kamar yang nyaman, ruang pertemuan dan ballroom representatif, serta pelayanan profesional, Sutan Raja Hotel Cirebon pilihan terpercaya untuk kegiatan bisnis, acara sosial, hingga perayaan pernikahan. (*)