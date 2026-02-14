Comeback Penyanyi Ika Putri, Antara Kualitas dan Algoritma

Iklan

Info Event-Industri musik Indonesia belakangan ini sering kali menjadikan viralitas sebagai mata uang utama. Namun, Ika Putri memilih jalur yang lebih sunyi, lebih berisiko, tapi juga lebih jujur. Setelah hampir sepuluh tahun vakum, ia kembali dengan single “Sadis”, dipamerkan di Jakarta pada Jumat, 13 Februari 2026.

Bagi sebagian orang, ini sekadar nostalgia. Tapi bagi Ika Putri, ini adalah eksperimen serius: bagaimana sebuah karya bisa menemukan pendengarnya tanpa harus tunduk pada algoritma semata.

Ika Putri memulai langkahnya dengan cara lama: berkunjung ke radio-radio di Surabaya dan sekitarnya, membangun kembali koneksi dengan pendengar akar rumput. Di saat yang sama, Ika Putri merangkul tim muda yang paham ekosistem playlist digital.

Hasilnya, 115.000 streams di Spotify dalam dua bulan dan masuk ke empat playlist resmi bergengsi: Bukan Cover Biasa, Woman of Indonesia, Musik Akhir Pekan, dan Fresh Find Indonesia. Ini bukan sekadar angka. Ini bukti bahwa musik bisa menembus batas tanpa harus jadi korban gimmick viral.

Diproduseri BHS Productions dengan aransemen Irwan Simanjuntak, IKa Putri membawakan lagu ciptaan Bebi Romeo bukan dengan ledakan vokal, melainkan dengan sayatan emosi yang tenang, menusuk sukma.

Interpretasi Ika Putri terasa kontras dengan versi-versi sebelumnya—lebih dewasa, lebih intim, lebih jujur. Kualitas vokal Ika Putri yang pernah membawanya ke panggung Shanghai Music Festival dan nominasi AMI Awards, kembali jadi senjata utama.

Agregator musik Seno M. Hardjo mengatakan Ika Putri sebagai solois yang memilih jalur konsisten di tengah riuhnya industri. Ika Putri membuktikan musik tidak harus selalu tunduk pada algoritma. Dari suaranya yang tenang dan jujur, sebuah karya bisa menemukan pendengarnya sendiri.(*)