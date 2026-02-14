Iftar di eL Hotel Bandung Dapat Hadiah Emas

Iklan

Info Event- Menyambut bulan suci Ramadan 1447 H, eL Hotel Bandung menghadirkan pengalaman berbuka puasa istimewa melalui program Ramadan Street Food, sebuah konsep iftar yang menghadirkan beragam pilihan street food favorit dengan cita rasa menggugah selera.

Berbeda dari konsep berbuka puasa pada umumnya, Ramadan Street Food menyajikan aneka hidangan khas street food Nusantara dan internasional yang disiapkan secara live, menciptakan suasana berbuka yang hangat dan penuh kebersamaan bersama keluarga, sahabat, maupun rekan terdekat.

Untuk menambah kemeriahan suasana Ramadan, tamu juga akan ditemani oleh live arabian music Gambus yang hadir setiap Jumat dan Sabtu, menghadirkan nuansa Timur Tengah yang autentik dan menenangkan. Harga Iftar Package Rp 228.000 nett per pax untuk dewasa dan Rp 118.000 nett per pax untuk anak-anak.

Early Bird Offer Rp 198.000 nett pax untuk pemesanan pada 1–17 Februari 2026. Ada juga dua special offers. Pertama buy 5 get 1 free yang berlaku: 18 – 22 Februari 2026 dan buy 10 get 1 free yang berlaku 23 Februari – 18 Maret 2026.

Selain itu, eL Hotel Bandung juga menghadirkan Room Bundling Package seharga Rp 1.030.000 nett. Paket ini memberikan kemudahan bagi tamu yang ingin menikmati pengalaman menginap sekaligus berbuka puasa dalam satu paket eksklusif.

Setiap tamu berkesempatan memenangkan grand prize berupa logam mulia, menjadikan Ramadan Street Food tidak hanya berkesan, tetapi juga penuh kejutan. Melalui Ramadan Street Food, eL Hotel Bandung mengajak masyarakat untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih istimewa dengan momen kebersamaan yang hangat, penuh cita rasa, dan sarat makna.

Melalui Ramadan Street Food, eL Hotel Bandung mengajak masyarakat untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih istimewa dengan momen kebersamaan yang hangat, penuh cita rasa, dan sarat makna.