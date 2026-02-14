Iftar Buffet All-You-Can-Eat di Teduh Simatupang Hotel

Iklan

Info Event- Untuk menyambut dan merayakan bulan suci Ramadan, Kachou Kopitiam Teduh Simatupang Hotel mempersembahkan program spesial bertajuk Iftar Delight. Program ini menawarkan pengalaman berbuka puasa dengan konsep buffet all-you-can-eat yang dirancang untuk menghadirkan kenyamanan, kehangatan, serta kepuasan bagi setiap tamu yang hadir.

Melalui Iftar Delight, para tamu dapat menikmati beragam pilihan hidangan comfort food yang dikurasi secara khusus untuk menghadirkan cita rasa autentik dan familiar. Setiap hidangan disiapkan dengan perhatian terhadap kualitas dan rasa, memberikan pengalaman berbuka yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga membangkitkan suasana kebersamaan dan kehangatan khas Ramadan.

Sebagai salah satu daya tarik utama, Kachou Kopitiam juga menghadirkan live cooking stall sebagai bagian dari rangkaian buffet. Konsep ini memungkinkan para tamu untuk menyaksikan langsung proses memasak dan menikmati hidangan yang disajikan dalam kondisi segar dan hangat. Kehadiran live cooking stall ini memberikan sentuhan interaktif sekaligus menambah pengalaman bersantap yang lebih personal dan berkesan.

Berlokasi strategis di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Kachou Kopitiam di Teduh Simatupang Hotel menawarkan suasana restoran yang nyaman dan ramah, menjadikannya pilihan ideal untuk berbuka puasa bersama keluarga, sahabat, rekan kerja, maupun untuk acara kebersamaan perusahaan. Dengan suasana yang tenang dan pelayanan yang hangat, para tamu dapat menikmati momen berbuka puasa dengan penuh kenyamanan.



Program Iftar Delight merupakan bagian dari komitmen Kachou Kopitiam dan Teduh Simatupang Hotel untuk menghadirkan pengalaman kuliner berkualitas tinggi yang mengedepankan kepuasan tamu, khususnya dalam momen spesial seperti Ramadan.

Melalui konsep buffet yang beragam dan suasana yang bersahabat, Kachou Kopitiam berharap dapat menjadi destinasi pilihan bagi masyarakat Jakarta Selatan dan sekitarnya untuk merayakan kebersamaan saat berbuka puasa.

Untuk memastikan ketersediaan tempat, para tamu disarankan untuk melakukan reservasi melalui 0819-4435-3544. Lokasi Kachou Kopitiam Teduh Simatupang Hotel di Jalan Kancil No.35, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. (*)